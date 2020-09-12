قائد جبهة العلم ونائبه في قبضة الجيش الوطني

قال مصدر عسكري ان قوات الجيش أسرت، اليوم، قائد جبهة العلم ونائبه بمحافظة الجوف. واوضح المصدر ان قوات الجيش أسرت، مساء اليوم، قائد جبهة العلم الحوثي المكنى بأبو الحسين من محافظة حجة ، ونائبه الجرموزي من صنعاء

وتعد جبهة العلم احدى جبهات مديرية خب والشعف الواقعة شرقي الجوف.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر عسكرية ميدانية ان قوات الجيش الوطني شنت هجوما واسعا في بير المرازيق،شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

واكدت ان الهجوم اسفر عن تحرير عدة مواقع، ومقتل 4 عناصر حوثية وأسر 5 اخرين بينهم قيادي.