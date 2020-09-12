ابابيل نت

قائد جبهة العلم ونائبه في قبضة الجيش الوطني

12 سبتمبر، 2020
0

قال مصدر عسكري ان قوات الجيش أسرت، اليوم، قائد جبهة العلم ونائبه بمحافظة الجوف.  واوضح المصدر ان قوات الجيش أسرت، مساء اليوم، قائد جبهة العلم الحوثي المكنى بأبو الحسين من محافظة حجة ، ونائبه الجرموزي من صنعاء 

وتعد جبهة العلم احدى جبهات مديرية خب والشعف الواقعة شرقي الجوف. 

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر عسكرية ميدانية ان قوات الجيش الوطني شنت هجوما واسعا في بير المرازيق،شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة. 

واكدت ان الهجوم اسفر عن تحرير عدة مواقع، ومقتل 4 عناصر حوثية وأسر 5 اخرين بينهم قيادي.

Advertisement
الوسوم

إقرا أيضا

عاجل.. اشتباكات عنيفة بين قوات الامن وقبيلة آل السباعي بشارع القيادة بصنعاء "فيديو"

12 سبتمبر، 2020

مليشيا الحوثي تمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها في تعز

12 سبتمبر، 2020

ثاني محافظة يمنية تخرج في مسيرة حاشدة تندد بجريمة مقتل الاغبري وتطالب بالقصاص

11 سبتمبر، 2020

مليشيا الحوثي تجبر مصلين على مغادرة المسجد بشكل جماعي

11 سبتمبر، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق