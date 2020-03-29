عدن 24

قائد حزام أبين يستقبل وفد من المجلس الانتقالي لمناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة

29 مارس، 2020
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استقبل قائد الحزام الأمني والتدخل السريع م / أبين العميد عبداللطيف اللطيف السيد وفد من المجلس الانتقالي في مكتبه بمعسكر 7 اكتوبر بمديرية خنفر وتقدم وفد المجلس الانتقالي نائب رئيس المجلس الانتقالي في محافظة أبين محسن عبد اليوسفي ورئيس كلتة الجمعيه الوطنية للمجلس الانتقالي في المحافظة محمد احمد الشقي وبعض الاخوه من أعضاء الجمعه الوطنية في أبين
وناقش اللقاء الاوضاع الأمنية بمديرية خنفر وعاصمة المحاحافظة زنجبار بصورة خاصة.
واكد اللقاء على رفع الجاهزية الأمنية لمواجهة أي طارى.
كما ناقش اللقاء اخر ما وصل اليه فيروس كورونا المستجد كوفيد19 واستممرار الأجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس.
إدارة التوجية المعنوي للحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة أبين

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