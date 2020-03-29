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قائد حزام أبين يستقبل وفد من المجلس الانتقالي في مكتبه لمناقشة الأوضاع الأمنية

30 مارس، 2020
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قائد حزام أبين يستقبل وفد من المجلس الانتقالي في مكتبه لمناقشة الأوضاع الأمنية

استقبل قائد الحزام الأمني والتدخل السريع م / أبين العميد عبداللطيف اللطيف السيد وفد من المجلس الانتقالي في مكتبه بمعسكر 7 اكتوبر بمديرية خنفر  وتقدم وفد المجلس الانتقالي نائب رئيس المجلس الانتقالي في محافظة أبين محسن عبد اليوسفي ورئيس كلته الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي في المحافظة محمد احمد الشقي وبعض الإخوة من أعضاء ألجمعه الوطنية في أبين .
وناقش اللقاء الاوضاع الأمنية بمديرية خنفر وعاصمة المحافظة زنجبار بصورة خاصة.
واكد اللقاء على رفع الجاهزية الأمنية لمواجهة أي طارئ.
كما ناقش اللقاء اخر ما وصل اليه فيروس كورونا المستجد كوفيد19 واستمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس.
*إدارة التوجية المعنوي للحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة أبين*

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