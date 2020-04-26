عدن الغد

قائد حزام الصبيحة يبارك بيان المجلس الانتقالي

26 أبريل، 2020
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قائد حزام الصبيحة يبارك بيان المجلس الانتقالي

بارك العميد وضاح عمر سعيد الصبيحي القائد العام لقوات الحزام الأمني بالصبيحة لبيان المجلس الانتقالي ووصف ذلك البيان بالقرار الشجاع الذي حقق آمال وتطلعات وطموح الشعب الجنوبي من المهرة إلى باب المندب.
مضيفاً أن ذلك القرار الذي أصدره الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي والقائد الاعلى للقوات المسلحة الجنوبية بالأداره الذاتية للجنوب كما ورد في بيان المجلس قرار صائب انتظره الشعب الجنوبي طويلاً.
مؤكداً بقوله: لن نفرط في دماء شهدائنا الابرار ، ولن نتهاون مع كل من يريد زعزعة أمن واستقرار جنوبنا الحبيب، وسنظل جميعاً جنود لهذا الوطن الذي نفديه بأرواحنا ودمائنا.
واختتم حديثه بالقول: يجب على الشعب الجنوبي من المهرة إلى باب المندب الالتفاف خلف هذا القرار وتوحيد الصف والعمل لبدا بناء دولتنا الجنوبية العدالة.
 
*_من انعم الزغير البوكري

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