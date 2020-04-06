قائد حماية المنشآت يناقش الجهود المشتركة مع مكتب الصحة بعدن لمواجهة كورونا



التقى أمس الأحد العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية في مكتبه بمعسكر الصولبان بالدكتور محمد ربيد نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن.

وناقش العميد أحمد بن عفيف مع الدكتور محمد ربيد الجهود المشتركة بين قوات حماية المنشآت الحكومية ومكتب الصحة في عدن استعدادا لمواجهة احتمالات تفشي فيروس كورونا.

وأكد بن عفيف خلال اللقاء استعداد قوات حماية المنشآت الحكومية لتقديم كافة اشكال المساعدة لمكتب الصحة بعدن لتنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار قائد قوات حماية المنشآت الحكومية الى أن فيروس كورونا بات خطرا يهدد العالم ككل مشددا على ضرورة رفع الجاهزية والاستعداد التام لمواجهة المخاطر المحتملة لتفشي الفيروس في عدن وباقي المحافظات.

ونوه بن عفيف إلى أن قيادة قوات حماية المنشآت الحكومية ستعمل بكل قدرتها لتنفيذ خطة الطوارئ خصوصا في مرافق ومؤسسات الدولة التي تتولى حمايتها، مقدما شكره لقوات التحالف ممثلة بالسعودية والإمارات على دعم قوات حماية المنشآت وتسهيل عملها بحسب الظروف الراهنة في البلد.

من جانبه أكد الدكتور محمد ربيد على الدور المحوري الهام لقوات حماية المنشآت الحكومية وتسهيلها لعمل مكتب الصحة بعدن وكذا تأمينها للمساعدات والأدوية والمحاليل الطبية التي قدمتها المنظمات الدولية.

وشدد ربيد على أن الفترة القادمة هامة جدا وتتطلب تكاتف الجميع لتجنيب بلادنا خطر تفشي فيروس كورونا والمخاطر الكبيرة التي ستؤثر على المواطنين.

ولفت إلى أن قوات حماية المنشآت الحكومية تقع على عاتقها مهام كبيرة لتأمين وحماية المرافق الصحية والمستشفيات وتسهيل عمل الطواقم الطبية مقدما شكره للعميد أحمد بن عفيف وكافة منتسبي قوات حماية المنشآت على جهودهم المبذولة في ظل الظروف الصعبة بالوقت الحالي.

وفي ختام اللقاء دعا العميد أحمد بن عفيف والدكتور محمد ربيد كافة المواطنين لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتنفيذ توجيهات وزارة الصحة ولجنة الطوارئ.