قائد راشد .. يشيد بالجهود الجبارة التي تتحملها في هذا التوقيت.. التموين والامداد تواصل دورها المجتمعي وتقدم 5000 كمامة لصندوق النظافة والتحسين بعدن

صورة من استلام الكمامات من قبل قيادة الصندوق

واصلت قيادة القاعدة الإدارية بدائرة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع .. حضورها الجاد ودورها المجتمعي المرافق لجهود الوطن أمام جائحة “كورونا” ووضعت لها قدم في ساحات صندوق النظافة في محافظة عدن ، وقدمت 5000 كمامة وعدد من بدلات الحماية , ضمن حملة شاملة تلتزم فيها بأنتاج الكمامات ورفد بها كثير من القطاعات في عدن وجبهات القتال.محطة صباح الثلاثاء كانت صوب صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن ، كوجهة جديدة لروح العطاء الخلاب الذي يمر الى اكبر قدر ممكن من أطياف المجتمع ف مرافق العمل والوحدات العسكرية والمستشفيات ومنظومة المجتمع.مندوبي القاعدة الإدارية بدائرة الامداد والتموين ومن خلال الدور المسؤول والقيادة الحريصة التي تتمثل بالعميد “علي محمد الكود” مدير القاعدة الادارية ونائب مدير دائرة الامداد والتموين .. كانت حاضرة وفي مسار متجدد لتقدم ماليدها من أنتاج معمل الخياطة للقاعدة الادارية .. فكانت في موعد مع المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسن بمحافظة عدن م. قائد راشد .. الذي كام برفقة عدد من موظفية يتسلم الهبة الممنوحة له والتي قدرة بــ 5000 كمامة وبدل وقائة في مشهد جميل عبر عن تفاصيله وكشف اهمية الدور المجتمعي الذي يجب ان تلتزم له كل المؤسسات لتكون برفقة الآخرين مثلما هو الدور الحاضر وتقدمة دائرة الامداد والتموني والقاعدة الادارية.

في موعد التسليم .. أكد م.قائد راشد المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن , على قيمة المناسبة التي تنتسب الى عمل جبار يستدعي كل الأدوار ليحقق النتيجة على مستوى الشارع في إطار تفاصيل وثقافة مجتمعنا الذي يحتاج الى رص ومضاعفة الجهود.واضاف: نحيي الحضور المهم للعميد علي محمد الكود مدير القاعدة الادارية ونائب مدير دائرة الإمداد والتموين , الذي جاء في توقيت مهم يحاول فيه الجميع من هرم الدولة إلى كل مواطن .. لتشكيل حاجز توعوي يحقق النتيجة المرجوة تجاه كل ما يدور بفعل جايحة وباء كورونا.وقدم “قائد” الشكر الجزيل للعميد ” الكود” مؤكدا أن تلك الأفعال والعطايا تأتي من صبل شخصية متميزة تجيد تقديم مالديها تحت سقف عطاء الأوطان .. مشيرا ان هناك عمل قادم يسجمع الصندوق والقاعدة الادارية.يذكر أن كمامات التموين والامداد قد زارت أكثر من جبهة ومرفق حكومي في الايام الماضية في إطار مهمة وطنية وفرت لها جهود خاصة في معمل الخياطة الخاص بها , والذي ينتج 5000 كمامة في اليوم