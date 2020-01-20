المندب نيوز

قائد عسكري بجيش المقدشي رواتب الجنود مرهونة بمعركة تحرير عدن

20 يناير، 2020
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قائد عسكري بجيش المقدشي رواتب الجنود مرهونة بمعركة تحرير عدن

مأرب (المندب نيوز) خاص

بعد مجزرة المعسكر التدريبي في محافظة مأرب، قيادات عسكرية في قوات الشرعية يبررون استقدام الشباب الجنوبي إلى مأرب إستغلالاً لمرتباتهم المنقطعة.
وها هو النقيب فهد علي مناع نمران القيادي في قوات الشرعية وشقيق العميد خالد علي مناع نمران يرفض دعاوي استقالة وزير الدفاع المقدشي، ويحذر بإن الذي يريد راتب عليه الإستعداد لمعركة تحرير عدن.
إن ما يقوله المدعو “مناع” يدل على وجود سعي في صفوف قوات الشرعية من اجل ضرب إتفاق الرياض، وإن حشد الجنود الجنوبيين إلى مأرب إستغلالاً لحاجتهم الى مرتباتهم المنقطعة هو لجعل الأمر يبدو بإن اتفاق الرياض الذي وقع عليه المجلس الإنتقالي الجنوبي، أيضاً يتم رفضه وضربه بأيدي جنوبية.

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