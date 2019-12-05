عدن تايم

قائد عسكري رفيع بعدن ينجو من محاولة إغتيال

5 ديسمبر، 2019
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نجا قائد عسكري رفيع المستوى بوزارة الدفاع من محاولة اغتيال تعرض لها مساء اليوم في العاصمة السياسية المؤقتة عدن .

وقالت مصادر مقربة أن العميد الركن مسفر الحارثي مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع تعرض قبل قليل لمحاولة اغتيال فاشلة نجا منها بأعجوبة.

وذكر مصدر مقرب من القائد مسفر الحارثي انه في الساعة السابعة والربع وبعد خروجه من منزل مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد الركن عبدالله عبدربه في الممدارة وعند طلوعه خط الاسفلت المتجة إلى قاعة الفخامة اعترضه اثنين مسلحين ملثمين على دراجة نارية وباشروا باطلاق النار عليه ولكن عناية الله لم يصب بأذى وواصل طريقة إلى أن وصل منزلة ولا يعلم إلى أي جهة اتجه الجناة.

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