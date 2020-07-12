اليمن العربي

قائد عسكري يتحدث لليمن العربي عن التدخل التركي في اليمن

12 يوليو، 2020
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تحدث القائد العسكري في محور أبين  لواء الرابع عشر صاعقة جبهة الشيخ سالم والطرية محافظة أبين جنوب اليمن ، النقيب توفيق عبدالله نصر الباهوت،  عن 
التدخلات التركية

 

 

وقال توفيق في تصريحات خاصة لليمن العربي إن تركيا تتدخل بشكل مباشر وعبر جناح الاخوان ، كما ان ملشياتهم الارهابية واهمون انهم يحكموا السيطرة على الشريط الساحلي لبحر العرب ولكن قواتنا المسلحة والمقاومة الجنوبية كانت على أهب الاستعداد واتخذت من رملة شقرة مسرح عملياتي لصد هجوم مليشيات الاخوان المسلمين الارهابية، مؤكدا بأنهم القوات جهزت الخنادق والدفاعات.وأفشلت اكثر من ثلاثين هجوم منذو تاريخ 11مايو الى اليوم وتكبدوا خسائر بالارواح والعتاد.

 

 

وقال إن الجيش المصري يخوض معارك شرسة في المنطقة العربية مؤكدا بأنه سينهزم اردوغان ومشروعة العلماني الصهيوني، ونحن نعول على مصر العروبة أن توقف العبث القائم في منطقتنا العربية ككل، فهي من ساندت شعبنا ايام الاسعمار البريطاني وكان لها دور مشرف في انتصار ثورة ال14من أكتوبر المجيدة الذي انجزت الاستقلال وطرد آخر جندي بريطاني من عدن في ثلاثين نوفمر عام 1967م.

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