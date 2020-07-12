قائد عسكري ينجو من محاولة اغتيال في مأرب

نجا قائد عسكري بارز في قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً،أمس الجمعة، من محاولة اغتيال في المنطقة العسكرية السادسة بمحافظة مأرب (شرق اليمن).

وقالت مصادر عسكرية ،إن عبوة ناسفة انفجرت بطقم عسكري كان يستقله قائد الكتيبة التاسعة باللواء 141 العقيد مهندس علي الشليف، وعدد من مرافقيه في مدينة‎ مأرب.

وذكرت المصادر ، ان “الشليف” نجا من الانفجار لكن احد مرافقية قتل.

يشار الى ان أن محاولات استهداف قيادات عسكرية في الحكومة الشرعية تزايدت بمناطق سيطرة حزب الإصلاح (فرع الإخوان المسلمين في اليمن).