قائد عمليات الدعم والإسناد يوضح بشأن إجراءات حظر التجوال في عدن

4 مايو / متابعات



قال القائد عوض السعدي رئيس عمليات الدعم والاسناد ان الهدف من استمرار حظر التجول بالعاصمة عدن والمناطق المجاوره كاجراء وقتي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا وان الاجراءات تهدف بدرجه رئيسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من هذا الوباء الفتاك الذي يعاني منه اليوم جميع دول العالم .

وأضاف القائد السعدي ان الحظر يستثنئ منه كافة الكوادر والطواقم العاملة في المجال الطبي والاغاثي والخدماتي مع ضرورة حمل وثائق اثبات الهوية ويسري الاستثناء أيضا على كافة عمال صيانة الكهرباء والنظافة وعمال الصرف الصحي والدفاع المدني اثناء قيامهم باي مهمة ان وجدت .

واضاف بانه يتم السماح بالمرور ايضا للحالات المرضية والجرحى سواء على سيارات الاسعاف او السيارات المدنية شرط اابلاغ العمليات قبل الخروج او الانطلاق للمهمة لكي يعمم البلاغ على كل النقاط الامنية المكلفة بتنفيذ قرار الحظر لتسهيل مرور الحالات الإستثنائية المذكورة .

واهاب السعدي بالمواطنين على الاتصال على ارقام العمليات التالية :

730203022

717086876

775885656 .

وفي ختام تصريحه دعاء السعدي جميع المواطنين بالالتزام باوقات الحظر المقررة والتعاون مع جميع افراد النقاط الامنيه للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .