قائد في الحزام يكشف تفاصيل زيارته لكهرباء عدن

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عدن تايم/ خاص



نشر أركان حرب اللواء الأول دعم وإسناد معين المقرحي مشاهداته وتفاصيل زيارته لمحطات الكهرباء في مدينة عدن.

وقال المقرحي: بعد الافطار تواصلت مع الاستاذ مجيب الشعبي مدير كهرباء عدن وطلبت مقابلته من اجل موضوع الكهرباء فاخبرني انه متواجد في محطة الكهرباء بالحسوه ذهبت الى هناك فوجدته هو والاخ عبدالحكيم جوده وكيل وزارة الكهرباء والاخ جمال بن شجاع مدير محطة الحسوه والاخ نوفل مجمل الدلعوس نائب مدير محطة الحسوه والكثير من المهندسين وللامانه وجدتهم يقومون بالاشراف على اعمال الصيانه في محطة الحسوه ويبذلون مجهود كبير لرفع القدره التشغيليه..

واردف قائلا: بعدها تحركنا الى محطة كهرباء المنصوره لتفقد محطة السعدي المستأجره التي عادت للعمل والخدمه بقوة 20 ميجا وستدخل 20 ميجا اخرى عند وصول الوقود المخصص لها وقد قمنا بالتواصل مع الاخوه في مصافي عدن وشركة النفط من اجل سرعة تموين المحطه بالوقود ثم انتقلنا الى قسم التحكم المركزي لمتابعة حجم القوة التوليديه لكل محطة وحتى فجر يومنا هذا بلغت القوه التوليديه لجميع المحطات 216 ميجا وفي حالة وصول الوقود المخصص لمحطة السعدي سيرتفع التوليد الى 236 ميجا بينما الاستهلاك العام بلغ 430 ميجا وبهذا الجهد سيكون التشغيل للكهرباء 3ساعات لاصي مقابل 3 ساعات طافي…

واضاف المقرحي بالقول: اذا تمت الصيانه السريعه للحسوه وارتفع التوليد الى 78 ميجا والسعدي الى 60 ميجا سيكون معدل التشغيل للكهرباء 4 ساعات لاصي مقابل 2 ساعات طافي وسترتفع قوة التوليد بشكل اكثر في حالة صيانه اي محطه من المحطات الاخرى التي لازالت الفرق الهندسيه تشتغل في بعض المحطات وبعض الخطوط…

واشار بقوله: المشكله ان الكهرباء بشكلٍ عام بحاجه الى صيانه كامله كون اغلب الخطوط مهترئه ومتهالكه والكثير من الكيبلات ضربت والمحطات خرجت عن الخدمه بسبب مياة الامطار وكل هذا بسبب اهمال الحكومه وادارة الكهرباء بالوزارة والمؤسسه العامه للكهرباء وفرعها في العاصمةعدن…

وبين المقرحي ان قوة التوليد في كل محطات الكهرباء كانت على النحو التالي:

1-الحسوه الكهرو حراريه 53 ميجا 2-الحسوه Mw صفر ميجا 3-المنصوره١ اليابانيه صفر ميجا 4-المنصوره2 وارتسيلا 24 ميجا 5-المنصورة السعدي اجريكو 20 ميجا 6-خور مكسر وارتسيلا صفر ميجا 7-خور مكسر باجرش 28 ميجا 8-خور مكسر الفرنسيه صفر ميجا 9-خور مكسر شاهيناز 10 ميجا 10-الملعب الرئيسية 6.4 ميجا 11-الملعب العليان 10.2ميجا 12-حجيف الرئيسيه 2.3 ميجا 13-حجيف العليان 9 ميجا 14-الصعده العليان 18.5 ميجا 15-الدفاع الجوي الاهرام 30.2 ميجا 16-التواهي صفر ميجا..

وتابع: ان شاءالله خلال الايام القادمه سنوضح كل شي عن الكهرباء والمحطات المستأجره والحكوميه واين يذهب الوقود وكم كميته ولماذا بعض المحطات الحكوميه معطله ومتوقفه وماذا تحتاج لكي تعود الى العمل وعن الكهرباء الجديده ومتى ستدخل الى الخدمه كذلك سنكشف عن آلية عمل متكامله ستعجل الكهرباء مستقره باذن اللة تعالى…

واختتم بقوله: لن نتراجع ولن نستسلم حتى يتم اصلاح وضع الكهرباء بالكامل وعد شرف ثقوا كل الثقه وعهد الرجال للرجال.















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