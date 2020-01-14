4 مايو

قائد قوات التحالف بعدن يزور الخطوط الامامية لجبهات كرش

14 يناير، 2020
0

اخبار وتقارير

الثلاثاء – 14 يناير 2020 – الساعة 09:58 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / خاص


أشاد قائد قوات التحالف العربي في عدن ببسالة مقاتلي القوات الجنوبية، ويقظتهم العالية في كسر عدوان مليشيا الحوثي المتكرر على المناطق الحدودية، بجبهة كرش بمحافظة لحج.
جاء ذلك خلال زيارته بمعية العميد مختار النوبي قائد اللواء الخامس، اليوم الثلاثاء، للمواقع الأمامية لجبهة حماله الضاحي/ كرش على حدود محافظة لحج الجنوبية.
والتقى الوفد الزائر بالمقاتلين من أبطال القوات الجنوبية في مواقع الشرف والبطولة.
واطلع قائد قوات التحالف على طبيعة التضاريس الجغرافية التي تتمركز فيها قوات اللواء الخامس مثمناً تفانيهم وإخلاصهم في تحمل الظروف المناخية وطبيعة التضاريس الجبلية الوعرة مؤكداً على دعم التحالف بكل مايلزم.
بدورهم ثمن المقاتلين في المواقع الأمامية بزيارة قائد قوات التحالف .. مشيرين بأنها زادت من معنويات وعزم المقاتلين في خطوط التماس مؤكدين على صمودهم في مواجهة مليشيا الحوثي الإيرانية .


مواضيع قد تهمك

الوسوم
الامامية التحالف الخطوط بعدن قائد قوات كرش لجبهات يزور

إقرا أيضا

Photo of التفاصيل الكاملة لليوم الثاني من جلسات الدورة الثالثة للجمعية الوطنية

التفاصيل الكاملة لليوم الثاني من جلسات الدورة الثالثة للجمعية الوطنية

14 يناير، 2020
Photo of امين عام الانتقالي يبحث مع مستشار غريفيث خطوات تنفيذ اتفاق الرياض

امين عام الانتقالي يبحث مع مستشار غريفيث خطوات تنفيذ اتفاق الرياض

14 يناير، 2020
Photo of الحديدة.. مليشيا الحوثي تهاجم القوات المشتركة في الجبلية

الحديدة.. مليشيا الحوثي تهاجم القوات المشتركة في الجبلية

14 يناير، 2020
Photo of الرئيس الزُبيدي يلتقي مجموعة "مشاورات عدن" ويؤكد التزام المجلس باستعادة الدور الريادي للمدينة

الرئيس الزُبيدي يلتقي مجموعة "مشاورات عدن" ويؤكد التزام المجلس باستعادة الدور الريادي للمدينة

14 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق