قائد قوات التحالف بعدن يزور الخطوط الامامية لجبهات كرش

4 مايو / خاص



أشاد قائد قوات التحالف العربي في عدن ببسالة مقاتلي القوات الجنوبية، ويقظتهم العالية في كسر عدوان مليشيا الحوثي المتكرر على المناطق الحدودية، بجبهة كرش بمحافظة لحج.

جاء ذلك خلال زيارته بمعية العميد مختار النوبي قائد اللواء الخامس، اليوم الثلاثاء، للمواقع الأمامية لجبهة حماله الضاحي/ كرش على حدود محافظة لحج الجنوبية.

والتقى الوفد الزائر بالمقاتلين من أبطال القوات الجنوبية في مواقع الشرف والبطولة.

واطلع قائد قوات التحالف على طبيعة التضاريس الجغرافية التي تتمركز فيها قوات اللواء الخامس مثمناً تفانيهم وإخلاصهم في تحمل الظروف المناخية وطبيعة التضاريس الجبلية الوعرة مؤكداً على دعم التحالف بكل مايلزم.

بدورهم ثمن المقاتلين في المواقع الأمامية بزيارة قائد قوات التحالف .. مشيرين بأنها زادت من معنويات وعزم المقاتلين في خطوط التماس مؤكدين على صمودهم في مواجهة مليشيا الحوثي الإيرانية .