عدن تايم

قائد قوات التحالف يشيد ببسالة القوات الجنوبية في التصدي لمليشيات الحوثي

14 يناير، 2020
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عدن تايم / خاص.

أشاد قائد قوات التحالف العربي في عدن ببسالة مقاتلي القوات الجنوبية، ويقضتهم العالية في كسر الهجمات الحوثية المتكرر في المناطق الحدودية، بجبهة كرش بمحافظة لحج.

وزار قائد قوات التحالف أبو خالد وبمعية العميد مختار النوبي قائد اللواء الخامس، اليوم الثلاثاء، المواقع الإمامية لجبهة حماله الضاحي/ كرش على حدود محافظة لحج الجنوبية.

وإلتقى الوفد الزائر بالمقاتلين من أبطال القوات الجنوبية في مواقع الشرف والبطولة.

واطلع قائد قوات التحالف على طبيعة التضاريس الجغرافية التي تتمركز فيها قوات اللواء الخامس مثمناً تفانيهم وإخلاصهم في تحمل الضروف المناخية وطبيعة التضاريس الجبلية الوعرة ،مكبدين العدوا الهزائم المتلاحقة مؤكداً على دعمهم بكل مايلزم.

من جانبة الشيخ صادق مهيوب العبسي قائد احد المواقع الإمامية رحب بالجميع شاكراً زيارتهم الكريمة التي زادت من معنويات وعزم المقاتلين في خطوط التماس مؤكداً على صمود الرجال الأبطال مالجبال الراسيات في مواجهة مليشياء الحوثي الإيرانية الطائفية قائلاً نحن في أهبة الإستعداد لردع أي عدوان حوثي غاشم ولن يمروا إلا بعد أن نصبح جثثاً هامدة.

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