قائد قوات الحزام الأمني بعدن يطمئن المواطنين ويصرح حول حادثة الانفجار

في تصريحه لركن التوجيه المعنوي حول انفجار المنصورة طمئن قائد قوات الحزام الأمني العميد وضاح عمر عبدالعزيز كافة المواطنين بالعاصمة عدن.

وتابع العميد وضاح ان الوضع مستقر في كافة ارجاء العاصمة ومسيطر عليه من قبل القوات ولا يوجد ما يدعو للقلق فيها و ماحدث في قطاع المنصورة ناتج عن انفجار عبوة ناسفة وضعت بالقرب من سوق تجاري.

وتوعد عبدالعزيز العناصر التخريبية بالمتابعة والعقاب العاجل لمحاولة زعزعة الأمن والسكينة العامة.



كما قد أوضح قائد القطاع الثالث قطاع المنصورة القائد كمال الحالمي عن عدم وجود اية إصابات او خسائر في الحادثة.

هذا وقد نوه قائد الحزام الأمني بالعاصمة عدن عن كل ما يتم نشره من أخبار تخص القوات خارجة عن إطار القسم الإعلامي للتوجيه المعنوي هي غير ممثلة للحزام الأمني ولاتمت له بصلة ونخلي مسئوليتنا عنها.

صادر عن التوجيه المعنوي/القسم الإعلامي للحزام الأمني-عدن الجمعة 15 نوفمبر 2019