قائد قوات حماية المنشآت الحكومية يلتقي مدير مكتب وزارة التجارة والصناعة بعدن

عدن ( المندب نيوز ) خاص

التقى اليوم الاثنين العميد أحمد بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية بالاستاذ محمد عبادي مدير مكتب وزارة التجارة والصناعة في العاصمة عدن.

وخلال اللقاء بحث العميد أحمد بن عفيف والاستاذ محمد عبادي مستجدات الأوضاع في عدن والاحترازات المتخذة لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد بن عفيف خلال اللقاء استعداد قوات حماية المنشآت الحكومية لمساعدة مكتب وزارة التجارة والصناعة في عدن لتنفيذ الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن قوات حماية المنشآت الحكومية، في أتم الجاهزية لتنفيذ المهام الأمنية إلى جانب عملها الأساسي بتأمين المرافق والمؤسسات الحكومية، وذلك بدعم كبير من قبل الأشقاء في التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه قال الاستاذ محمد عبادي أن مكتب وزارة التجارة والصناعة في يعمل على متابعة كافة الأمور التي تتصل بعمله وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى ان المكتب بصدد تنفيذ خطة طارئة لمراقبة سير العمل في السوق المحلية وإيقاف المخالفين مشيدا في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تقوم به قوات حماية المنشآت الحكومية.

وعقب اللقاء قام العميد أحمد بن عفيف والاستاذ محمد عبادي بجولة تفقدية لأقسام وإدارات معسكر قيادة قوات حماية المنشآت وذلك للإطلاع على مستوى الأداء والجاهزية.

واستمع مدير مكتب وزارة التجارة والصناعة بعدن لشرح مفصل عن الاستعدادات التي تقوم بها قوات حماية المنشآت الحكومية.

كما اطلع على الاحترازات الوقائية التي تنفذها قوات حماية المنشآت الحكومية وذلك لحماية منتسبيها من مخاطر تفشي فيروس كورونا.