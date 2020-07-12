عدن 24

قائد لواء النصر، من امام مخيم الاعتصام : سياسة العقاب الجماعي ضد العسكريين لن تزيدنا إلا صلابة في انتزاع حقوقنا

13 يوليو، 2020
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من امام مخيم اعتصام العسكريين والامنيين بالعاصمة عدن الذي دعت له الهيئة العسكرية العليا للجيش والامن الجنوبي للمطالبة بصرف كافة الحقوق والمرتبات للعسكرين والامنيين
صرح العميد احمد العوسجي قائد لواء النصر الذي يشارك اخوانه العسكريين و يرافقه عدد كبير من القيادات العسكرية والامنية ومنتسبو السلك العسكري بمحافظة ابين
حيث قال العميد العوسجي في تصريح خاص: ان مشاركتنا في هذا الاعتصام كقيادات عسكرية وامنية تطالب بمستحقاتها هو ناتج فشل سياسي وعقاب ممنهج اتخذته حكومة الشرعية بحق هذه القيادات العسكرية
مضيفا انه لمن المعيب ان تظل قيادات عسكرية وامنية قدمت الغالي والنفيس خدمة لهذا الوطن ان تستجدي وتتوسل مرتباتها وحقوقها
واكد العميد العوسجي ان الاعتصام هو حق مشروع وهو الخيار الذي اجبرتتا عليه حكومة الشرعية
مشيرا ان المعتصمين لكافة منتسبي القوات المسلحة الجنوبية والامن لن ترتضي بعد اليوم الا بدفع كافة مستحقاتها والمتاخرة لعدة اشهر
واختتم العميد العوسجي تصريحة قائلا: ان سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجة الحكومة ضد العسكريين لن تزيدنا الا صلابة في انتزاع حقوقنا

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