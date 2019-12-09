قائد لواء حوثي يلقى مصرعه خلال المواجهات في جبهة الضالع

أكدت مصادر ميدانية أن العميد ناشر علي مفرح محمد الكريدي، قائد (اللواء 103) التابع للحوثيين، لقي مصرعه في جبهة الضالع غرب قعطبة شمال غرب مدينة الفاخر.

وأوضحت المصادر الميدانية أن العميد الكريدي لقيَ مصرعه ليلة الأربعاء الماضي أثناء قيادته تعزيزات عسكرية استقدمها من محافظة إب إلى مثلث قرية مرخزة وجسر الفاخر في الأطراف الغربية للمدينة.

وأضافت: “إنه وأثناء تواجد العميد الكريدي مع القوات التي استقدمها من إب لشن هجوم على مواقع القوات الجنوبية في شمال وجنوب الفاخر، سقطت قذيفة مدفعية جنوبية في أماكن تجمع قوات الحوثي وقبل انتشارها لتنفيذ الهجوم، وقتلت وجرحت ما يقارب 30 فردا”.

وفي ذات السياق أشار المصدر إلى أنه بعد استهداف قوات العميد الكريدي من قبل مدفعية المقاومة الجنوبية، ليلة الأربعاء الماضي، تم إسعاف عدد من القتلى والجرحى إلى مستشفى المنار في محافظة إب وكانت هناك قيادات عليا في باب المستشفى مستعدة لاستقبال القتلى والجرحى من بينهم وكيل أول محافظة إب عبدالحميد الشاهري ووكيل مساعد المحافظة عبدالواحد المروعي ومشرف جبهات دمت صادق حمزة الملقب بـ(أبو الحمزة) ومشرف النقاط الأمنية خط إب الضالع المدعو (أبوسلطان)، وعدد من مشرفي المراكز داخل محافظة إب.

وأكد مصدر المعلومات أن العميد الكريدي أصيب إصابة بالغة الخطورة توفي على إثرها في مستشفى المنار في إب يوم الجمعة الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن العميد الكريدي من أبناء محافظة صعدة- عزلة ذويب العليا، وينتمي إلى قبيلة آل كريد وهي من أشد القبائل تأييداً للحوثيين.