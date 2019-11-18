كريتر سكاي

قائد مكافحة الارهاب بعدن يقدم طلبا غريبا الى مجلس الامن ”تعرّف عليه“

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 8 دقائق
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عدن (كريتر سكاي) خاص

طالب قائد مكافحة الارهاب بعدن العقيد يسران المقطري مجلس الامن والدول الداعمة من حذف اسم مكافحة الارهاب في خطاباته الرسمية حول عدن .

وقال في منشورا له رصده “كريتر سكاي” ان جهاز مكافحة الارهاب بعدن مهمل وغير مدعوم .

واضاف قائلا : المخطط الارهابي يحيط بعدن ومكافحة الارهاب بدون مخصصات التغذية من مجهودنا الشخصي وعلاج الافراد من مجهودنا الشخصي والبترول والديزل من مجهودنا الشخصي فنرجو من مجلس الأمن حذف كلمة مكافحة الأرهاب في العاصمه عدن من خطابات كافة المسؤلين والدول الداعمة .

هذا ويشار الى ان اتفاقية الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي نصت على تغيير قائد مكافحة الارهاب واعادة هيكلة الجهاز .

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الارهاب الامن الى بعدن تعرف طلبا عليه غريبا قائد مجلس مكافحة يقدم

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