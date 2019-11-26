قائمة أهم اماكن صيد السمك في الشارقة

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نقدم لك عبر مقالنا اليوم من موسوعة دليل اماكن صيد السمك في الشارقة ، فهناك أوقات محددة يُفضل فيها الصيد ، سواء كان هذا الأمر هوية لدى البعض، أو كان مصدر رزق لبعض الأشخاص الآخرين الذين يعملون كصيادين في البحار، وهناك عدداً من الأماكن المختلفة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنك أن تصطاد بها، بعد الحصول على الرخصة الخاصة بالصيد.

وسنقدم خلال السطور التالية دليل أفضل اماكن الصيد في الشارقة، فتابعونا.

أماكن صيد السمك في الشارقة

إن الشارقة بشكل عام تمتلك أطلالة مميزة على خليج عمان، والخليج العربي لذا فهي مكان رائع للصيد، وهذه الإمارة يوجد بها كميات كبيرة من أنواع الأسماك المختلفة ومن بينها الكوبيا، الضلعة، باركودا، الربيب، وغيرهم، وكل نوع منهم له موسم معين.

ومن أفضل الأماكن المتواجدة هناك الآتي:-

منطقة اللسان

تُعتبر من الأماكن المتميزة، التي تمتلك أطلالة مُدهشة على حديقة الممزر، والمياه هناك بها كميات وفيرة من الأسماك الممتازة سواء الصغيرة، والكبيرة، ولكن قد تجد صعوبة بعض الشيء في الجلوس في هذا المكان خاصةً إذا كان معك عائلة، فهناك يتواجد صخور يجب أن تتسلقها، وتصعد عليها إلى أعلى، وحاول أن تجلس في منطقة ملساء؛ حتى لا تتعرض لأي ضرر.

تتواجد على ساحل خليج عمان، ونجد أن الصخور والجبال والساحل الرملي يحيط بها من كل جانب، وهي مكان مميز لكل من يحب الصيد، وهناك الكثير من رحلات الصيد التي يتم تنظيمها إلى هناك؛ لكي يتم اصطياد الأنواع المختلفة من السمك.

منطقة الحمرية

تطل على ساحل الخليج بين إمارة أم القيوين، وعجمان، على بُعد 25 متر من الشارقة، ويشتهر السكان المتواجدين هناك بُحبهم لمهنة الصيد، فبالبحار هناك تحتوي على بها كميات كبيرة من الأسماك.

بحيرة الخان

تعتبر من المناطق الهامة داخل إمارة الشارقة التي يُمكنك أن تصطاد منها ، فهي تتميز بأطلالتها المُدهشة على الخليج العربي، وهي لديها خير وفير من الأسماك ، وتتضمن أنواعاً مميزة منها أسماك السلطان إبراهيم، أسماك كفر، وأسماك نيسر.

أماكن صيد السمك عبر تطبيق Fishidy

هو تطبيق إلكتروني يمكنك تحميله من متجر app store عبر هذا الرابط، أو إذا كنت على نظام أندرويد فيمكنك أن تُحمله من هنا.

وهو يساعدك في التعرف على الأماكن التي يُمكنك أن تصطاد منها السمك، ويقدم لك إشعارات وتنبيهات بأفضل الأوقات التي يمكنك أن تذهب فيها للصيد، فهو يتضمن الخرائط البحرية، ويمكنك أن تتشارك كافة المعلومات مع الأفراد الآخرين، كما يوفر لك هذا التطبيق البيانات الخاصة بالحركة الموسمية، والممرات المائية، وغيرها.