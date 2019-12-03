قائمة سوداء تعدها مليشيات الحوثي للممتنعيين عن أداء الزكاة

أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان أن الهيئة بصدد اعلان القائمة السوداء للتجار المتلاعبين والممتنعين عن أداء الزكاة .

وقال أبو نشطان خلال ندوة أقامتها الهيئة أمس حول دور اللجان المجتمعية في إحياء فريضة الزكاة «البعض يتلاعب بأقوات الفقراء والمساكين وآخرون يذهبون بالزكاة إلى مصادر غير شرعية ومنظمات مشبوهة».

وأضاف « إن هيئة الزكاة ستضطر إلى أخذ الزكاة بأي طريقة من الممتنعين والمتهربين امتثالا لقوله تعالى « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها».

وبالرغم من الجهد الكبير الذي تقوم به الهيئة في تحصيل الزكاة لكن لازال هناك تجار كبار وأصحاب مصانع عملاقة يتلاعبون بآداء الزكاة والتي ستكشف عنها الهيئة خلال الأيام القادمة.

كما تقوم تلك المصانع وأصحابها بصرف الزكاة إلى جهات مشبوهة وهو ما لم تسكت عنه الهيئة وستكشف ذلك للرأي العام وسيتم أخذ الزكاة بأي طريقة من الممتنعين كما أكد رئيس الهيئة.