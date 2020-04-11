المشهد العربي

قادة العسكرية الثانية يتابعون مستوى تنفيذ حظر التجوال

11 أبريل، 2020
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تجولت قيادات المنطقة العسكرية الثانية، مساء اليوم الجمعة، في شوارع ساحل حضرموت، لمتابعة مستوى تنفيذ حظر التجوال الجزئي، عقب رصد أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الشحر.

وأشادت بالوعي والانضباط المجتمعي، والتزام المواطنين بالإرشادات، للوقاية من خطر التقاط عدوى بفيروس كورونا، مشددين على ضبط أي مخالف لقرار حظر التجوال.

وناشدت القيادات العسكرية، جميع المواطنين، الالتزام بأوقات بداية وإنهاء حظر التجوال، واتباع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص، لتجنب العدوى بالفيروس الوبائي.

وسجلت مديرية الشحر، في محافظة حضرموت، صباح اليوم الجمعة، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من التدابير الوقائية المشددة بالمحافظة.

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