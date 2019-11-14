قافلة ملابس شتوية من أهالي يافع لجبهات القتال بالضالع

قدم أهالي يافع اليوم الخميس، قافلة تحتوي على كمية من الملابس الشتوية؛ دعماً للمرابطين في جبهات القتال بمحور الضالع.

وتأتي القافلة ضمن سلسلة قوافل أرسلها الأهالي للتأكيد على أن الضالع ويافع وكل أبناء الجنوب يد واحدة ولحمة واحدة.

فيما قدم قادة الجبهات، شكرهم لأبناء يافع على تقديمهم هذه القافلة والقوافل التي سبقتها سواءً الصحية أو الغذائية أو اللوجستية.

وتعتبر هذه القافلة بادرة إيجابية وهامة بالتزامن مع بداية فصل الشتاء الذي تشهد فيه مختلف مناطق محافظة الضالع موجات برد قارسة.