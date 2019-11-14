المشهد العربي

قافلة ملابس شتوية من أهالي يافع لجبهات القتال بالضالع

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 10 دقائق
0 أقل من دقيقة

قدم أهالي يافع اليوم الخميس، قافلة تحتوي على كمية من الملابس الشتوية؛ دعماً للمرابطين في جبهات القتال بمحور الضالع.

وتأتي القافلة ضمن سلسلة قوافل أرسلها الأهالي للتأكيد على أن الضالع ويافع وكل أبناء الجنوب يد واحدة ولحمة واحدة.

فيما قدم قادة الجبهات، شكرهم لأبناء يافع على تقديمهم هذه القافلة والقوافل التي سبقتها سواءً الصحية أو الغذائية أو اللوجستية.

وتعتبر هذه القافلة بادرة إيجابية وهامة بالتزامن مع بداية فصل الشتاء الذي تشهد فيه مختلف مناطق محافظة الضالع موجات برد قارسة.

الوسوم
أهالي القتال بالضالع شتوية قافلة لجبهات ملابس من يافع
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of 8 مصابين في الهجوم المسلح بلحج.. تفاصيل

8 مصابين في الهجوم المسلح بلحج.. تفاصيل

منذ 24 دقيقة
Photo of صناعة لحج تكشف السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الغاز

صناعة لحج تكشف السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الغاز

منذ 39 دقيقة
Photo of انطلاق أعمال إعادة تأهيل منشآت 3 أندية رياضية بالمكلا

انطلاق أعمال إعادة تأهيل منشآت 3 أندية رياضية بالمكلا

منذ 54 دقيقة
Photo of اجتماع بالمكلا لمناقشة ملف تزويد مطار الريان بالوقود

اجتماع بالمكلا لمناقشة ملف تزويد مطار الريان بالوقود

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق