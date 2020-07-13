المشهد اليمني

قالوا أنها في العمق السعودي.. ميليشيا الحوثي: بيان في الساعات القادمة للكشف عن عملية عسكرية كبرى

13 يوليو، 2020
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قالوا أنها في العمق السعودي.. ميليشيا الحوثي: بيان في الساعات القادمة للكشف عن عملية عسكرية كبرى

قال المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي يحيى سريع إنهم سيذيعون بيان في الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية كبرى في العمق السعودي حسب تعبيره.

ونشر سريع تغريدة على حسابه بتويتر رصدها المشهد اليمني توعد فيها بإذاعة بيان عن عملية عسكرية كبرى في العمق السعودي حسب تعبيره في الساعات القادمة

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين، و6 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثيه خلال الساعات الماضية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن “قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة

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