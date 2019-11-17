قالوا انهم ذبحوا خروفا .. تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب المعلا

كشف مصدر أمني في ادارة امن العاصمة عدن تفاصيل جديدة في جريمة قتل جلال خالد وكيفية توصل أجهزة الامن للقتلة.

وقال المصدر أن الجناة قاموا بستأجار حافلة نقل صغيرة (دباب) في ذهابهم الى مديرية المعلا للقيام بالجريمة مضيفا ان سائق الحافلة اندهش عند نزولهم من العمارة وعلى ثيابهم دماء.

واضاف المصدر ان سائق الباص سائلهم عن سبب تلطخهم بالدماء وساوره الشك من تصرفاتهم الا أنهم قالوا له انهم قاموا بذبح خروف ((كبش )) ومن ثم قام بنقلهم الى مديرية صيرة.

واشار المصدر الى أن سائق الباص عندما سمع بالجريمة وموقعها بالتحديد ذهب الى مركز الشرطة وابلغهم بالواقعة وتفاصيلها وبصفات المتهمين لتبدأ اجهزة الامن عملية البحث والقبض عليهم وليعترف الجناة بالجريمة بعد ساعات من اعتقالهم.

وشكر المصدر سائق الحافلة وابلاغه للشرطة حيث كان السبب الرئيس في كشف هوية الجناة والقبض عليهم مضيفا أن هذا التعاون يسهل على اجهزة الامن القيام بواجباتها الامنية.