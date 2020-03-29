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قال إن مناعتهم تحت الصفر.. محامٍ يحذر من تدهور صحة المختطفين في سجون الحوثيين ويطالب بإطلاقهم

29 مارس، 2020
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طالب عضو هيئة الدفاع عن المختطفين عبد المجيد صبرة، سلطات الحوثيين في صنعاء بتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه المختطفين، و”إطلاق سراحهم سريعا”.

وحذرالمحامي صبرة في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، من أن “المعتقلين والمخفيين قسراً مناعتهم تحت الصفر نظراً لرداءة الرعاية الصحية والعناية الطبية”.

وأشار صبرة، إلى أن “من أسباب ذلك احتجازهم بأعداد كبيرة في الغرفة الواحدة، وتلك الغرف تفتقر للنظافة الصحية والكثير منها لا توجد فيها تهوية، ولا يتعرض المحتجزون فيها للشمس”.

وأكد أن العديد من المحتجزين “مصابون بعدّة أمراض خطيرة” نتيجة لتلك الظروف.

وقال صبرة، إنهم في هيئة الدفاع عن المختطفين تقدموا “بالمطالبة لهم بالعلاج لدى دكاترة وأطباء متخصصين”، كونهم في “بيئة خصبه للإصابة بأي مرض أو وباء معدٍ لا قدر الله كفيروس كورونا “.

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