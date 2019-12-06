عدن تايم

قال ان دماء الجنوبيين لن تذهب هدرا ..العميد السيد يدعو قبائل مارب الى سحب ابنائها من ابين

7 ديسمبر، 2019
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دعا قائد قوات الحزام الامني في محافظة ابين العميد عبداللطيف السيد قبائل محافظة مارب الى سحب ابنائها من ابين وعدم الزج بهم في معارك خدمة لحزب الاصلاح .

وقال السيد في تصريح صحفي ان ابين مقبرة الغزاة ولن تقبل بالارهاب ومن يموله وسيرد ابنائها على اي اعتداء تقوم به المليشيات الارهابية.

ووجه السيد دعوة الى قبائل محافظة مارب بعدم الزج بابنائهم في معارك خاسرة خدمة للاخوان المسلمين وقطر مشيرا بأن الحرب هي مع مليشيات الاخوان والارهابيين وعلى قبائل مارب ان لا تتصدر المشهد وتضع نفسها في المقدمة فليس ما يمنعنا من تحرير المحافظة سوى التزامنا باتفاق الرياض.

وأضاف القائد عبداللطيف السيد: لن نصمت على من قتل رجالنا في احور وعلى رأسهم الشهيد البطل علي سالم السومحي ورفاقه ونحن عازمون على الثأر لهم وتطهير المحافظة من دنس الارهاب والمليشيات .

وأشاد السيد بالروح القتالية والمعونية لدى رجال الحزام الامني والمقاومة الجنوبية وابناء القبائل المرابطين في منطقة الشيخ سالم مؤكدا ان الابطال على اتم الاستعداد للدفاع عن وطنهم وردع الغزاة من ارضه.
وقدم القائد عبداللطيف السيد شكره لجهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض في ظل محاولة انقلاب الاخوان على الاتفاق ودفعهم بقوة الى مدينة شقرة في حين نص الاتفاق على انسحابهم منها .

*إدارة التوجيه المعنوي للحزام الامني والتدخل السريع بمحافظه أبين*

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