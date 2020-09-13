قال : يريدون اطالة أمد الحرب ليسرقوا .. مسؤول حكومي يكشف عبث دعم منظمات دولية

في حديث ناري كشف مسؤول حكومي بمحافظة ابين عبث المنظمات الدولية في اوجه الدعم المقدم لقطاع الزراعة في اليمن.

وقال حسين الهيثمي ، مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة أبين د.حسين الهيثم في حديث لاذاعة هنا عدن تابعت عدن تايم أبرز محاوره صباح الاحد ان المنظمات المعنية بدعم القطاع الزراعي لم تحسن استغلاله وإستثماره لصالح الارض والانسان.. يريدون اطالة أمد الحرب ليسرقوا .

وأضاف د.الهيثمي : نسمع عن دعم مالي أممي بلغ ٥٠٠ مليون دولار لقطاع الزراعة ولا نعلم عنه شيئا ، سوى كميات بذور ومكعبات افسدت التربة والارض الزراعية، او عقد ورش عمل وإجتماعات.

وأعلن الهيثمي : نحن لا نريد ورش واجتماعات تصرف عليها آلاف الدولارات ، نحن نريد إصلاح قنوات الري والسدود وطاقة شمسية ، نعيد من خلالها إزدهار الذهب الابيض والأخضر وبقية المزروعات.

وكشف الهيثمي لاذاعة “هنا عدن” عن إهدار نحو ٦٠ الف متر مكعب من مياه السيول تذهب للبحر كل دقيقة واحدة بسبب الاضرار التي لحقت بقنوات الري والسدود.

وشكا المسؤول الحكومي ضعف الايراد في قطاع الزراعة ، مشيدا بدور المحافظ احمد ابوبكر حسين في تغطية نفقات القطاع ومد العون بالآليات التي يفتقدها مكتب الزراعة بالمخافظة وقال : ما نملك حتى دراجة هوائية فما بالكم بالاليات الكبيرة.