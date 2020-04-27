قبائل آل هرهرة – يافع العليا – بالداخل والخارج تعلن تأييده لخطوات المجلس الانتقالي

أعلنت قبائل آل هرهرة – يافع العليا – بالداخل والخارج تأييدها الكامل لخطوات المجلس الانتقالي في إعلانه فرض حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب.وحصل موقع “عدن24” على نسخة من بيان التأييد، وننشره كما ورد..

نص البيانبسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن آل هرهرة – يافع العليا – بالداخل والخارج

قال تعالى : { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا …}

إنطلاقاً من واجبنا الوطني ، و إنسجاماً مع مطالب شعبنا الجنوبي ، وتماشياً مع أعرافنا وتقاليدنا التي ورثناهنا من أسلافنا في الذود عن حياض الجنوب ولقوافل الشهداء التي قدمته اسرة آل هرهره في مراحل التحرر الوطني الجنوبي وفي عقر دار الغزاة الجدد .. فإننا نعلن للقاصي والداني وبكل ارجاء الجنوب تأييدنا الكامل والمطلق لقرار المجلس الإنتقالي الجنوبي بإدارة شؤون الجنوب إدارة شاملة أمنياً وعسكرياً وإدارياً، ونقف خلف المجلس جميعنا ، ونحن رهن اشارته في أي مهمة توكل إلينا.

يا جماهير شعبنا العظيم/ لقد عانيتم طويلاً ويلات الحكم العفاشي الغاشم ، واجتياح الحوثي الظالم ، وتسلط عصابات الفيد والفساد بما يسمى الشرعية الإصلاحية التي أذاقت شعب الجنوب الأمرّين في حربها الشعواء المعروفة بحرب الخدمات ، حتى ضاق شعبنا الأبي البطل ذرعاً من الوضع المتردي في كل مناحي الحياة ، وأصبح عامة الشعب يكابدون شظف العيش ، وقساوة الحياة ، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وبلغت القلوب الحناجر ، وخرج الشعب عن طوره بعد أن نفد صبره ، بسبب تكالب الفاسدين الذي نهشوا في جسد ذلك الشعب المكلوم ، واستحوذوا على كل مقدرات الجنوب وخيراته ، وسلبوا شعبنا النور من عينه والماء من فمه ، فكان لزاماً على من فوضهم الشعب أن ينتفضوا انتصاراً له ، و يثأروا لوطنهم وينتصروا لقضيتهم ، وهذا ما يسطره المجلس الانتقالي و لله الحمد والمنّة والمتمثّل ببيانه الاخير في اعلان حالة الطوارىء والادارة الذاتية للمحافظات الجنوبية.

هذا الإعلان الذي حضي بقبول واسع ، واستحسان ساحق من كافة أطياف شعبنا الجنوبي والذي أتى تلبية للمطالب الشعبية الملحة بعد أن بلغ السيل الزبى ، و حُرِم المواطن من أبسط مقومات الحياة الكريمة بل وحُوِرب حرباً شعواء بلا هوادة ، حتى وصل إلى مفترق طرق اما يكون أو لا يكون.

رضي شعبنا بأن يقبل التحدي ويراهن على استحقاقاته ، ويحكم أرضه ، ويبسط سيطرته على موارده ومقدراته التي تذهب إلى جيوب الفاسدين ، و يسترجع خيراته التي يعبث بها العابثون.

إن شعبنا الجنوبي لم يطالب بأكثر من حقوقه ، ولم يتجاوز بذلك القرار حدوده ، و إنما تحرك في إطار الحدود المشروعة وطنياً ودينياً، ويسترجع ما تم مصادرته من حقوق ، فمن أيد الشعب الجنوبي في ذلك فإنما يؤيد حقه المطلق الذي لا يختلف عليه إثنان ، ومن عارض فإنما يحرث في بحر الجور والطغيان ، والظلم والبهتان ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين

الرحمة لشهداءنا الأبراروالتحية لأبطالنا الأحراروالمجد لشعبنا الأبي المغوار

صادر عن / آل هرهرة في الداخل والخارجمحجبة يافع العليا – عنهم: الشيخ خالد بن محسن آل هرهرهبتاريخ 26/4/2020م

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