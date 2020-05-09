عدن الغد

قبائل إب تدشن مطارحها في مأرب لدعم وإسناد الجيش الوطني

9 مايو، 2020
0
قبائل إب تدشن مطارحها في مأرب لدعم وإسناد الجيش الوطني

دشنت الهيئة الشعبية لإسناد الجيش الوطني بمحافظة إب ، اليوم ، أنشطتها وإنشاء مطارحها في محافظة مأرب لدعم واسناد الجيش الوطني.
وخلال التدشين في الحشد الجماهيري الكبير الذي حضره الآلاف من أبناء محافظة إب اوضح رئيس الهيئة الشعبية لإسناد الجيش الوطني بمحافظة اب الشيخ عبدالحكيم المرادي ” ان إشهار الهيئة وتدشين المطارح يأتي إستجابةً لنداء النفير العام لفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وقيادة المحافظة لإسناد ودعم الجيش الوطني”.
واعتبر المرادي ” أن هذه المطارح تأتي إمتدادا للمواقف الثابتة لأبناء محافظة إب ووقوفها الدائم والمستمر في صف الوطن والدفاع عن نظامه الجمهوري ووحدته الوطنية وشرعيته السياسية”.
مشيداً بدور أبناء محافظة إب وتضحياتهم الكبيرة في سبيل الدفاع عن الوطن وعن الثورة والجمهورية ومكتسباتها الوطنية في مختلف مراحل النضال الوطني
فيما شدد الشيخ حمود البرح في كلمة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة على ضرورة تعزيز التلاحم الوطني والاصفاف خلف الجيش الوطني ودعمه واسناده في معركته المصيرية ضد مليشيا الحوثي”.
بدورهما دعا الشيخ حسن بدير ورشاد عطا في كلمتيهما عن الشخصيات الإجتماعية والوجهاء وعن النقابات والإتحادات، ومنظمات المجتمع المدني في محافظة إب كافة أبناء محافظة إب الى تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كافة شرائخ المجتمع في معركة استعادة الوطن والجمهورية من المليشيات الحوثية الانقلابية “.
وفي ختام فعالية التدشين أعلن أبناء محافظة اب جاهزيتهم الكاملة واستعدادهم التام لدعم واسناد الجيش الوطني ورفد كافة جبهات القتال بالمقاتلين حتى يتم دحر الإنقلابيين و إستعادة كافة محافظات الجمهورية من المليشيات الانقلابية وفرض سلطة الدولة على كل تراب الوطن”.
مؤكدين وقوف كافة أبناء محافظة وسلطتها المحلية ومقاومتها الشعبية وكافة قبائلها وشرائحها الإجتماعية ومكوناتها السياسية ودعمها ومساندتها للقيادة السياسية”وجيشها الوطني نحو إستعادة الدولة بجميع مؤسساتها، وحماية كافة المدن المحررة وعلى رأسها محافظة مأرب، وتحرير ما تبقى من المحافظات اليمنية وصولا إلى العاصمة صنعاء.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إب الجيش الوطني تدشن في قبائل لدعم مأرب مطارحها وإسناد

إقرا أيضا

Photo of القوات المشتركة تخمد نيران حوثية على مساكن ومزارع في الدريهمي

القوات المشتركة تخمد نيران حوثية على مساكن ومزارع في الدريهمي

9 مايو، 2020
Photo of لحج .. مؤسسة محلية تجري ترتبيات لحملة رش بطورالباحه

لحج .. مؤسسة محلية تجري ترتبيات لحملة رش بطورالباحه

9 مايو، 2020
Photo of لليوم الثالث على التوالي .. الفريق الميداني لحملة “لنبادر الشبابية” يباشر حملة الرش الضبابي بمنطقة المخفية بالديس

لليوم الثالث على التوالي .. الفريق الميداني لحملة “لنبادر الشبابية” يباشر حملة الرش الضبابي بمنطقة المخفية بالديس

9 مايو، 2020
Photo of تدشين العائمة الملاحية في ميناء عدن

تدشين العائمة الملاحية في ميناء عدن

9 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق