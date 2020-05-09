قبائل إب تدشن مطارحها في مأرب لدعم وإسناد الجيش الوطني

دشنت الهيئة الشعبية لإسناد الجيش الوطني بمحافظة إب ، اليوم ، أنشطتها وإنشاء مطارحها في محافظة مأرب لدعم واسناد الجيش الوطني.

وخلال التدشين في الحشد الجماهيري الكبير الذي حضره الآلاف من أبناء محافظة إب اوضح رئيس الهيئة الشعبية لإسناد الجيش الوطني بمحافظة اب الشيخ عبدالحكيم المرادي ” ان إشهار الهيئة وتدشين المطارح يأتي إستجابةً لنداء النفير العام لفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وقيادة المحافظة لإسناد ودعم الجيش الوطني”.

واعتبر المرادي ” أن هذه المطارح تأتي إمتدادا للمواقف الثابتة لأبناء محافظة إب ووقوفها الدائم والمستمر في صف الوطن والدفاع عن نظامه الجمهوري ووحدته الوطنية وشرعيته السياسية”.

مشيداً بدور أبناء محافظة إب وتضحياتهم الكبيرة في سبيل الدفاع عن الوطن وعن الثورة والجمهورية ومكتسباتها الوطنية في مختلف مراحل النضال الوطني

فيما شدد الشيخ حمود البرح في كلمة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة على ضرورة تعزيز التلاحم الوطني والاصفاف خلف الجيش الوطني ودعمه واسناده في معركته المصيرية ضد مليشيا الحوثي”.

بدورهما دعا الشيخ حسن بدير ورشاد عطا في كلمتيهما عن الشخصيات الإجتماعية والوجهاء وعن النقابات والإتحادات، ومنظمات المجتمع المدني في محافظة إب كافة أبناء محافظة إب الى تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كافة شرائخ المجتمع في معركة استعادة الوطن والجمهورية من المليشيات الحوثية الانقلابية “.

وفي ختام فعالية التدشين أعلن أبناء محافظة اب جاهزيتهم الكاملة واستعدادهم التام لدعم واسناد الجيش الوطني ورفد كافة جبهات القتال بالمقاتلين حتى يتم دحر الإنقلابيين و إستعادة كافة محافظات الجمهورية من المليشيات الانقلابية وفرض سلطة الدولة على كل تراب الوطن”.

مؤكدين وقوف كافة أبناء محافظة وسلطتها المحلية ومقاومتها الشعبية وكافة قبائلها وشرائحها الإجتماعية ومكوناتها السياسية ودعمها ومساندتها للقيادة السياسية”وجيشها الوطني نحو إستعادة الدولة بجميع مؤسساتها، وحماية كافة المدن المحررة وعلى رأسها محافظة مأرب، وتحرير ما تبقى من المحافظات اليمنية وصولا إلى العاصمة صنعاء.

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