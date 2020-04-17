المشهد اليمني

قبائل إب تنتفض ضد مليشيا الحوثي

17 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، اليوم الخميس، أن رجال القبائل انتفضوا ضد مليشيا الحوثي.
وذكرت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن القبائل بمديرية العود، اعترضوا على قيام المليشيا بمصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بجوار قرى القدم وبيت الشوكي والمقار وما جاورها لتحويلها إلى معسكر جديد، لاستهداف مواقع القوات المشتركة في أطراف محافظة الضالع.
وأشارت المصادر الى أن السكان يخوضون مواجهات مع المليشيا شرق محافظة إب، لثنيها عن مصادرة أراضيهم الزراعية التي تسعى لتحويلها إلى معسكر لاستهداف محافظة الضالع.
وكانت القوات المشتركة بالضالع، نجحت خلال الساعات الماضية في كسر هجوم حوثي بجبهة العود شمالي قعطبة، واندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة ومضادات الطيران.

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إب الحوثي تنتفض ضد قبائل مليشيا

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