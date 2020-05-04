قبائل البيضاء تنتفض ضد مليشيا الحوثيين وتهاجم مواقعهم بعد دعوات للنكف اطلقها ياسر العواضي

هاجم مسلحون قبليون من أبناء محافظة البيضاء وسط اليمن، نقطة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن أبناء قبيلة آل هياش شنوا هجوماً واسعاً على مواقع ونقاط تابعة لجماعة الحوثي مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثي وإحراق طقم عسكري واغتنام أسلحة متنوعة.

وأكدت المصادر أن رجال القبائل سيطروا على نقطة الدقيق في بلاد آل هياش بمحافظة البيضاء عقب معارك عنيفة خاضوها ضد عناصر الجماعة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كما أسفرت عن احتراق آليات ومخازن أسلحة تابعة لجماعة الحوثي.

ويأتي هذا عقب دعوة وجهها ياسر العواضي لكافة أبناء البيضاء للنفير ضد جماعة الحوثي عقب فشل وساطة عمانية حاولت احتواء الصراع بين قبائل البيضاء وجماعة الحوثي على خلفية مقتل الفتاة جهاد الأصبحي على يد مشرف جماعة الحوثي في مديرية الطفة وسط المحافظة.