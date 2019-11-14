قبائل الصبيحة تلحق بمليشيات الانتقالي هزيمة موجعة والاشتباكات تقطع الطريق الرابط بين لحج وعدن





اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الخميس بين قبائل الصبيحة ونقطة الرباط التابعة لما يسمى الحزام الأمني في محافظة لحج ، بعد مقتل أحد أبناء الصبيحة على يد أفراد النقطة قبل ثلاثة أيام.

وقال مصدر عسكري لمأرب برس، ان قبائل من الصبيحة سيطرت على نقطة الرباط، بعد اشتباكات عنيفة مع جنود نقطة الرباط، التابعين لمليشيات الحزام الأمني .

واشار الى ان الاشتباكات تسببت في قطع الطريق العام بين لحج وعدن ، وان الحزام الامني دفع بتعزيزات الى المنطقة ، وما تزال الاجواء متوترة.