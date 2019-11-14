مأرب برس

قبائل الصبيحة تلحق بمليشيات الانتقالي هزيمة موجعة والاشتباكات تقطع الطريق الرابط بين لحج وعدن

Photo of مأرب برس مأرب برس منذ 9 دقائق
0 أقل من دقيقة

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الخميس بين قبائل الصبيحة ونقطة الرباط التابعة لما يسمى الحزام الأمني في محافظة لحج ، بعد مقتل أحد أبناء الصبيحة على يد أفراد النقطة قبل ثلاثة أيام.

وقال مصدر عسكري لمأرب برس، ان قبائل من الصبيحة سيطرت على نقطة الرباط، بعد اشتباكات عنيفة مع جنود نقطة الرباط، التابعين لمليشيات الحزام الأمني .

واشار الى ان الاشتباكات تسببت في قطع الطريق العام بين لحج وعدن ، وان الحزام الامني دفع بتعزيزات الى المنطقة ، وما تزال الاجواء متوترة.

الوسوم
الانتقالي الرابط الصبيحة الطريق بمليشيات بين تقطع تلحق قبائل لحج موجعة هزيمة والاشتباكات وعدن

مقالات ذات صلة

Photo of بعد مقتل أبرز قياداتها في أبين .. «مقاومة البيضاء» تصدر بيانا هاما تتهم فيه «الانتقالي» وتحمل هذه الجهات المسئولية

بعد مقتل أبرز قياداتها في أبين .. «مقاومة البيضاء» تصدر بيانا هاما تتهم فيه «الانتقالي» وتحمل هذه الجهات المسئولية

منذ 24 دقيقة
Photo of عاجل : وصول سفينة اماراتية محملة بالسلاح الى عدن ومصادرنا تكشف عن حمولتها والجهات التي وصلها الدعم

عاجل : وصول سفينة اماراتية محملة بالسلاح الى عدن ومصادرنا تكشف عن حمولتها والجهات التي وصلها الدعم

منذ 38 دقيقة
Photo of كمين مسلّح يستهدف قيادي بارز في المقاومة الشعبية

كمين مسلّح يستهدف قيادي بارز في المقاومة الشعبية

منذ 14 ساعة
Photo of «الحوثيون»يعلنون حالة الطوارئ الداخلية

«الحوثيون»يعلنون حالة الطوارئ الداخلية

منذ 15 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق