كريتر سكاي

قبائل الصبيحة :لهذا السبب استهدفنا نقطة الحزام الامني في لحج

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 9 دقائق
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(كريتر سكاي)خاص:

كشفت قبائل الصبيحة عن اسباب هجومها  على نقطة الرباط بلحج.

وقالت انه ويعد انتهاء المهلة لتسليم قاتلي احداابنائها اندلعت  اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية بلحج وقبائل الصبيحة

واندلعت اشتباكات ظهر اليوم الخميس بين أفراد من قوات الحزام الأمني المرابطين في نقطة الرباط بمحافظة لحج ومجاميع قبيلة من أبناء الصبيحة.
وأفادت  أن الاشتباكات جاءت بعد انتهاء المهلة التي أعطيت لقيادة أمن لحج لتسليم الجنود الذين أقدموا على قتل أحد أبناء الصبيحة قبل ثلاثة أيام.
ووفقا للمعلومات، فقد قتل الشاب صالح محمد الصبيحي برصاص قوات الأمن بنقطة الرباط، ولم تعرف حتى الآن دواعي وتفاصيل حادثة القتل تلك.

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