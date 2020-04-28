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قبائل ( القشاعير حمير ) تعلن تأييدها لقرارات المجلس الانتقالي

28 أبريل، 2020
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تحديث نت / خاص .


أعلنت قبائل أبناء القشاعير حمير في مديرية رضوم بمحافظة شبوه تأييدها ومساندتها الكاملة لكل الخطوات التي اقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، داعيةً في الوقت ذاته إلى ضرورة الالتفاف حول المجلس في هذه اللحظة التاريخية من تاريخ الثورة الجنوبية.

وقالت قبائل القشاعير في بيان أصدرته اليوم الاثنين 27 ابريل / نيسان 2020م.

نص البيان:

تعلن قبائل أبناء القشاعير حمير في شبوه تأييدها ومساندتها الكاملة لكل الخطوات التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال البيان التاريخي الذي أصدره يوم السبت 25 ابريل/ نيسان 2020م، والذي أعلن فيه الإدارة الذاتية للجنوب، وإعلان حالة الطوارئ العامة في العاصمة الجنوبية عدن وعموم محافظات الجنوب.

إن القرارات التي أصدرها المجلس الانتقالي الجنوبي قرارات تاريخية تحتم علينا جميعًا كجنوبيين العمل وبكل جدية لتحقيق أهدافنا المنشودة وعلى رأسها هدف شهدائنا الأبرار والتمثل في استعادة دولتنا الجنوبية كاملة السيادة على حدودها المتعارف عليها.

كما أننا نؤكد أن على جميع أبناء الجنوب الحر العمل إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، وتنفيذ قراراته التاريخية التي أصدرها.

وندعو كافة أبناء شبوه الأبية خاصة، وأبناء الجنوب عامة إلى سرعة الالتفاف حول قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، والوقوف بجانبهم خصوصًا في هذه المرحلة التاريخية من مراحل ثورتنا الجنوبية المجيدة.

كما ندعو الشعب الجنوبي إلى إعلان تأييده ومباركة للخطوات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي.

النصر للجنوب الحر..
الخلود لشهداء الجنوب الأبرار .
صادر عن قبايل( القشاعير حمير) .

صادراليوم الاثنين 27 ابريل / نيسان 2020م.

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