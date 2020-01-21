قبائل النسيين بشبوة تصدر بيانا حول اتهامات لـ3 من أبنائها بأعمال تخريبية

عتق «الأيام» خاص

أصدرت قبائل النسيين بمرخة في محافظة شبوة، أمس، بياناً توضيحياً هاماً بشأن خبر نشرته قناة “يمن شباب”، إحدى القنوات الفضائية اليمنية، حول القبض على عصابة تهاجم الجيش، ونشرت أسماء 3 من أبناء قبائل النسيين، مشيرة إلى أنهم من أفراد العصابة.

وجاء في البيان: “دأبت بعض الفضائيات والمواقع الإلكترونية الإخوانية، قناة “يمن شباب” مثالاً، على تشويه الحقائق ورمي التهم جزافاً دون تمعن أو إمعان في النظر، ودون وضع أي اعتبار للآثار النفسية لضحايا أخبارهم المفبركة.

لقد تفاجأ أبناء قبيلة النسيين في مرخة السفلى، محافظة شبوة، بخبر صادم بثته قناة “يمن شباب” فحواه: القبض على عصابة تهاجم مواقع الجيش، وتقوم بعمل تخريبي لأنبوب النفط من وادي جنة إلى عياذ، وقامت بنشر أسماء تدعي أنهم أفراد هذه العصابة بحسب مصدر مجهول، وذكرت فيه أسماء ثلاثة من أبنائنا.

وكي نبين الحقيقة للرأي العام حول ذلك الهراء، وصب زيت الكذب على نار الافتراء، نحب أن نوضح الآتي:

إن الشباب الثلاثة الذين ذكروا في سياق الخبر هم من أفراد النخبة الشبوانية، ويتمتعون بسمعة طيبة ولهم تعامل راق مع المواطنين كافة، ولم يسبق توجيه أي شكوى ضدهم من جميع أطياف المجتمع وكذلك الجهات المسؤولة في المحافظة.

وأثناء خروجهم من معسكرهم في العلم المحاصر من قبل قوات الشرعية تم القبض عليهم للاشتباه، وتم الإفراج عنهم خلال 24 ساعة بأمر محافظ المحافظة ورئيس اللجنة الأمنية محمد صالح بن عديو، وهم الآن في بيوتهم وخارج المعتقل، يمارسون حياتهم اليومية بكل أريحية”.

وأضاف البيان: “إننا ومن خلال هذا البيان التوضيحي للرأي العام نضع الحقيقة أمام الجميع ونطالب برد الاعتبار لما لحق لأبنائنا من افتراء وهجوم وتضليل من قبل قناة “يمن شباب” أوقع في أنفسنا الحيرة من وراء ذلك الاتهام والاستهداف المباشر، ولا ندري ما الذي تود أن تصل إليه تلك القناة، هل السبق الصحفي على حساب سمعة الأبرياء؟!”.

وختم البيان :”نتمنى من كل الوسائل الإعلامية التفاعل مع هذا البيان ونشره، طالما والقناة لا تضع اعتبارا لحق الرد، ولا تضع حسابا لسمعة الشرفاء وأبناء الوطن وهم يقدمون أرواحهم فداء له ولأمنه، ولإحقاق الحق لأهله ورفع الضرر عنا، وما لحق بأبنائنا من ضرر معنوي ونفسي بقصد التشويه ولا غيره”.