قبائل باكازم يدينون اقتحام شرطة كابوتا في عدن

اصدرت قبائل باكازم بيانا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الى على الظالمين .

أما بعد ..

في يوم الأربعاء الموافق 6/5/2020م تم عقد اجتــــماع لمشايخ واعيان ووجهاء قبائل باكازم وبعد نقاشات مستفيضه مستدركين خـــــــطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن وما يحاك ضده من دسائس بغرض الوقوع في فتن لا تحمد عقباها أننا حريصون عـــــــلى لحمة الشعب ونسيجه الوطني والاجتماعي وتجنيبه ويلات الحروب والتمزق لقد تابعتو مـن ما حصل من هجوم على شرطة كابوتا في يوم السبت الموافق 2/5/2020م من قبل اللـواء الرابع دعم وإسناد والذي يتبع المدعو هدار الشوحــــــطي وهم ينتمون الى قبائل يافع ومـــا ترتب عليه من خطف خمسة جنود تابعين لشرطة وهـــــــم من أبناء باكازم على خلفية قيام الشرطة بالغاء القبض على المدعو سيف محسن قاسم والذي قام بسرقة طقم لاليوة العمالقة وبيعة وعلية قررناالاتي :ـ

ـ الاعتداء على الخمسة الجنود تابعين لشرطة كابوتا واحتجازهم وسلبهم اسلحتهم واستقلال فطرة قياب قوة الشرطة والقدر بهم من قبل من قبل المدعو هدار الشوحطي ومن يتبـــعونه المنتمين للقبائل يافع بدون اعتـبار لقبائل باكازم يعد هذا العمل استـــــــفزازي واهانه لقبائل باكازم ونؤكد لكم بأن قبائل باكازم لن تسكت عن هذا الأعتداء الذي طال ابنائها من قــــــبل هائولا لان مــاقام به هدار الشوحطـــي هو الدفاع ومحاوله تستر عـــــلى شخص ســـارق ومطلوب للعدالة وهذا العمل لا يشرف قبائل يافع واننا نعتبر العمل رسالة سياسية وقبلـــــية من قبل الشوحطي وابناكم المشاركـــــــين في الهجــــوم ويترتب على ذلك حكم قبلي لــــرد اعتبارالجنود واهاليهم واننا نشهدكم ونشهد الله والعالم اجمع اننا نبري الى الله من تبعات ما سيحصل .

وشكراً ,,

أخوانكم مشائخ واعيان قبائل باكازم

الشيخ / يسلم احمد عاطف

الشيخ / سعيد فريد عليوه

الشيخ / محمد سالم دلوه

الشيخ / سالم احمد الذبي

الشيخ / محمدناصر باخراش

الشيخ / سالم صالح الظبي

الشيخ /مهدي عبدالله مرصع

الشيخ / ياسر سعيد لزور

الشيخ / ناصر احمدمنصور بامرحول

الشيخ / سعيد محمد السرحه

الشيخ /صالح ناصر احمد

الشيخ / ناصر محمد دافق

الشيخ/ علي سالم لعور

الشيخ / سالم عوض جازع

الشيخ / محمدالخضر بدر

الشيخ / الخضر ناصرعمر الشاجع

الشيخ / عبدالله ناصر دعوس

الشيخ / علي ناصر