قبائل بلحارث بشبوة تعلن تأييدها لبيان المجلس الانتقالي وتستنكر بيان سلطة الإخوان بالمحافظة

أعلنت قبائل بلحارث في محافظة شبوة تأييدها لبيان المجلس الانتقالي.

وجاء في البيان: طالعنا بيان وتصريحات ما يسمى بالسلطة المحلية لشبوة فجر اليوم الأحد والتي تتحدث بأسم محافظة شبوة ومكوناتها المجتمعية والشعبية وعن رفضها لبيان المجلس الإنتقالي الجنوبي.وعليه فاننا مشائخ وأعيان قبائل بالحارث نؤكد تأييدنا الكامل لمضامين بيان المجلس الإنتقالي الجنوبي ونرى ان محافظة شبوة جزء لا يتجزأ من الجنوب وتطلعات شعبه من المهرة إلى باب المندب وندعوا محافظ شبوة إلى عدم الحديث باسم محافظة شبوة وقبائلها واذا كان لابد من الحديث فليتحدث باسم حزب الإصلاح ومليشياته المحتلة لشبوة.

ودعاء البيان الأشقاء في التحالف العربي على رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى مساندة الجنوبين في تثبيت أمن واستقرار بلادهم ومكافحة الإرهاب وإطلاق عجلة التنمية والإعمار اما الرهان على هذه الشرعية فهو رهان على جواد خاسر.

قبائل بالحارثعنهم/ الشيخ ناجي صالح بن فهيد الحارثي

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