قبائل شبوة تناصر الانتقالي وتصف الإعلان بـ “التاريخي”

أعلنت قبائل العوالق العليا وهي من أقوى القبائل في الجنوب، أمس، تأييدها ومباركتها ودعمها ووقوفها مع القرار التاريخي الذي أعلنه المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان الحكم الذاتي وحالة الطوارئ.

وقال بيان لقبائل العوالق، وقعه زعيم القبيلة الشيخ لحمر علي لسود العولقي: “بهذا القرار الشجاع والذي ظل ينتظره الشعب الجنوبي بفارغ الصبر، فإن أبناء وقبائل العوالق من مشايخ ووجهاء ومثقفين وإعلاميين وأكاديميين وسياسيين وعسكريين ورجال المال والأعمال والصامدين الصابرين والمرابطين على المبدأ والهدف وأصحاب المصلحة الحقيقية في الحرية والعزة والكرامة واستعادة الدولة والهوية الوطنية الجنوبية، يباركون بصورة مطلقة كل الخطوات التي يتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بين الحين والآخر في إجراءات كان عليه ولا بد من اتخاذها، بعد أن تمادت ما يسمى بالشرعية اليمنية في عدم جديتها في إعطاء أبسط الحقوق التي هي مسؤولة عليها على مسمع ومرأى من التحالف العربي وأيضاً تسليمها لكل المواقع التي كانت تعتبر سكناً لها وإقامة الأعراس والأفراح على مدى خمسة أعوم للحوثي، واتجهت جنوباً للسيطرة على الجنوب وعاصمته السياسية والأبدية عدن.

من هذا المنطلق، كان لزاماً على المجلس الانتقالي اتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ ما تبقى من مقدرات الشعب الجنوبي، وها نحن أبناء وقبائل العوالق العليا أصحاب المصلحة الحقيقية في استعادة الحقوق السياسية والسيادية على الأرض الجنوبية.

وفي الختام، نكرر تهانينا ومباركتنا للشعب الجنوبي بهذه المناسبة الغالية والتي يتوجب على الجنوبيين مباركتها بمختلف توجهاتهم. كما ندعو قياده التحالف العربي إلى دعمها لقرار الشعب الجنوبي الذي سيعود بالنفع في القريب العاجل بأمن واستقرار المنطقة ومشاركاً فعالاً في حماية الأمن القومي العربي.

عاش الجنوب العربي حراً عربياً أبياً مستقلاً، المجد للشهداء والحرية للأسري والشفاء للجرحى”.

ومن جهة أخرى، أعلن حلف قبائل شبوة، الذي يتزعمه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن علي الجفري، تأييد حلفه لمضامين قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن الإدارة الذاتية في الجنوب.

وقال الجفري في بيان، تسلمت «الأيام» نسخة منه: “نؤيد هذه الخطوة التصحيحية الصائبة التي انتظرها شعب الجنوب العربي بعد أن وصلت أوضاع الوطن والمواطن إلى مستويات كارثية تطلبت من قيادة المجلس الانتقالي كمفوض شعبي وثوري الأقدام على خطوة سياسية وطنية جريئة، فكان هذا القرار الوطني المبارك، والذي جاء متوافقاً والإرادة الشعبية الجنوبية وملبياً لطموحاتها في إصلاح ما خربه الفاسدون في شرعية الفساد اليمني وأذرعها الإخوانية”.

وأضاف البيان: “إننا في حلف قبائل وأبناء شبوة نعلن تأييدنا المطلق لهذا القرار الشجاع والصائب، واضعين أيدينا بأيادي قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي للتنفيذ الفعلي لمضامين هذا القرار التاريخي الهام استشعاراً منا للمسؤولية التاريخية والواجب الوطني، داعين في نفس الوقت مختلف شرائح المجتمع الجنوبي القبلية والمدنية والعسكرية مساندة المجلس الانتقالي الجنوبي والوقوف خلفه صفاً واحداً في هذه المرحلة المفصلية الهامة التي يمر بها وطننا الجنوبي ومسيرته النضالية المنتصرة بإذن الله”.