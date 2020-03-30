المشهد اليمني

قبائل عبيدة تعزز جبهة لبنات بمقاتليها والمعارك على أشدها في الحزم .. تفاصيل جديدة للوضع في الجوف

30 مارس، 2020
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المشهد اليمني

حشدت قبائل مأرب اليوم العشرات من مقاتليها وعززت بهم جبهة اللبنات في محافظة الجوف.
وأفادت مصادر محلية أن العشرات من مقاتلي قبيلة عبيدة في محافظة مأرب احتشدو وتوجهو لتعزيز المقاتلين في جبهة اللبنات في محافظة الجوف.
وبحسب المصادر فإن مقاتلي مأرب عزموا على قتال ميليشيا الحوثية إلى جانب إخوانهم في محافظة الجوف بعد انسحاب قوات عسكرية حكومية من معسكر اللبنات وسيطرة الميليشيا الحوثية عليه.
من جانب أخر أفاد مصدر عسكري أن المعارك بين قوات الجيش الوطني ومن معهم من القبائل وبين ميليشيا الحوثي على أشدها شرق مدينة الحزم.
وأكد المصدر أن معنويات المقاتلين من أبطال الجيش الوطني وأبناء القبائل عالية في حين تعاني الميليشيا الحوثية من انهيار معنويات أفراداها

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