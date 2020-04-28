تحديث نت

قبائل فرتك بمحافظة المهرة تعلن تأييدها لقرارات المجلس الأنتقالي الجنوبي

29 أبريل، 2020
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تحديث نت / خاص .


أعلنت قبائل فرتك بمحافظة المهرة تأييدها لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي بفرض الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب العربي.

وجاء في بيان قبائل فرتك والذي تلقى تحديث نت نسخة منه ما :

نص البيان

تابعنا البيان الشجاع والصائب الذي اصدره المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل الشرعي للشعب الجنوبي والصادر بالعاصمة عدن والذي أعلن من خلاله حالة الطورئ الإدارة الذاتية للجنوب وذلك بعد فشل وتعمد الشرعية اليمنية وعدم القيام بمهامها ومسؤلياتها المناطة بها، فأن قبائل فرتك تعلن تأييدها الكامل بما جاء في ذلك البيان وتعلن وقوفها الكامل الى جانب القيادة والشعب وأنها ستعمل مضاعفة لتنفيذه و لتطبيقه لما في ذلك من مصلحة للشعب وللوطن.

صادر عن قبائل فرتك بتاريخ 27 أبريل 2020م وفي مقدمتهم الشيخ/سالم سعد سعيد مكيش .

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