عدن الغد

قبائل من يافع تحكم في قضية الاعتداء على الدكتور بليغ الصبيحي. 

31 مارس، 2020
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قبائل من يافع تحكم في قضية الاعتداء على الدكتور بليغ الصبيحي. 

 
 
 
توافد منذ صباح الاثنين 30/3/2020عدد من الشخصيات العسكرية والقبلية لابناء يافع الى منزل الشيخ زيد احمدطه الصبيحي عضو مجلس النواب وذلك للتحكيم القبلي في قضية الاعتداء على الدكتور بليغ الصبيحي والطاقم الطبي 
الذي كان يقله الدكتور بليغ الصبيحي وذلك اثناء عودتهم من منطقة العند بعد ان كانوا في مهمة انسانية وطبية..وعند مرورهم بالخط العام تم اعتراض سيارتهم ولاعتداء على سائق السيارة من قبل قائد عمليات اللواء الخامس دعم واسناد 
 
وعلى اثر تلك الحادثة زحف ابناء قبائل الصبيحة الى المحافظة لحج مطالبة بتسليم الجاني الى وجه العدالة والقانون كما ووجهت قبائل الصبيحة عدة رسائل ومذكرات لمحافظ المحافظة احمدعبدالله تركي بخصوص قضايا الصبيحة اخرها قضية بليغ الصبيحي.التي شهدت غضب شعبي كبير واحتقان مسلح في الشارع الصبيحي.
 
وقد كلف محافظ محافظة لحج والامين العام للمجلس المحلي وكيل المحافظة صلاح الداؤدي اليافعي بحل النزاع في هذه القضية ونزع فتيل التوتر بين الطرفين والذي، بدوره قام بتحكيم الشيخ زيد احمد طه الصبيحي عضو مجلس النواب في قضية الاعتداء على ولده 
د. بليغ ناجي الصبيحي وسط الحاضرين جميعا فقد كان العرف القبلي سيدا الموقف في التدخل واقام الشيخ زيد احمد طه. بالعفو والسماح في قضية الاعتداء بحيث لا يتم تكرر مثل هذه الاعمال ولاعتداءات مع ابناءمحافظة لحج ودعا الشيخ زيد جميع القادة العسكريين في توعية وتأهيل الافراد والعمل علئ حملات التوعية في كيفية التعامل مع المواطنين لتفادي العديد من الاشكاليات وحفاظاً علئ النسيج الاجتماعي ووحدة الصف.
 
حضر في هذا اللقاء :  
  وكيل محافظة لحج صلاح الداوؤدي اليافعي والشيخ زيد احمد طه عضو مجلس النواب ولؤي الصبيحي مستشار محافظ محافظة لحج والمحاميان عمر شكري والمحامي عبد الصمد زيد. 
 
من وجدي الصوفي

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