قبل الكلاسيكو.. شتيغين يحرج هازارد وميسي يقضي على بنزيمة

ليلة رائعة آخرى في كامب نو

يوروسبورت عربية

نجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على ملعب كامب نو 5-2 للمرة الثالثة هذا الموسم على حساب ريال مايوركا وهي نفس النتيجة التي تكررت أمام ريال بيتيس وفالنسيا على نفس الملعب في الليغا.

البرغوث الأرجنتيني رقم 1 في العالم بالوقت الحالي قدم جائزة الكرة الذهبية لجماهير ملعب كامب نو قبل اللقاء وأبى أن يودع الملعب بالكرة الذهبية السادسة فقط ليسجل هاتريك في شباك مايوركا ليضمن العودة للديار بكرة الهاتريك.

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ميسي يطيح ببنزيمة:

استطاع ليو ميسي من خلال الهاتريك أن يقضي على صدارة كريم بنزيمة للبيتشيشي في الموسم الحالي.

اللاعب البالغ من العمر 30 عاما وصل إلى 12 هدفا في الليغا هذا الموسم بفارق هدف وحيد عن بنزيمة الذي سجل هدف وحيد في شباك اسبانيول على ملعب بيرنابيو في الليغا.

ليو ميسي أصبح اكثر من يسجل هاتريك في تاريخ الليغا متفوقا على اسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

ووصل ميسي إلى 615 هدفا مع برشلونة في 701 لقاء ليبتعد بفارق 28 هدفا فقط عن الاسطورة بيليه الذي أحرز 643 هدفا في 757 مباراة كأكثر لاعب في التاريخ تمكن من تسجيل أهدافا مع نادي واحد وهو الرقم الذي يحطم منذ أكثر من نصف قرن.

شتيغين يُحرج هازارد:

أدى الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغين لوضع صفقة الصيف في ريال مدريد البلجيكي ايدين هازارد في ورطة من العيار الثقيل.

ريال مدريد دفع 100 مليون يورو لتشيلسي في الصيف الماضي من أجل ضم هازارد الذي سجل هدف وصنع آخر فقط بينما تمكن الألماني شتيغين من صناعة هدفين.

شتيغين نجح أمام مايوركا في صناعة هدف للفرنسي أنتوان غريزمان في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء ليواصل هوايته هذا الموسم في صناعة الأهداف لكن هذه المرة صنع على كامب نو.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي فاز هو الآخر بثنائية نظيفة أمام اسبانيول ليواصل الثنائي التألق في الفترة الماضية وذلك قبل موقعة الكلاسيكو على ملعب كامب نو يوم 18 ديسمبر المقبل.