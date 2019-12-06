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قبل مباراة برشلونة القادمة .. تاريخ مواجهات البرسا أمام ريال مايوركا

6 ديسمبر، 2019
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قبل مباراة برشلونة القادمة .. تاريخ مواجهات البرسا أمام ريال مايوركا
برشلونة

موقع سبورت 360 – يستضيف فريق برشلونة مساء غد السبت منافسه ريال مايوركا على ملعب “كامب نو”، ضمن فعاليات السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة مناصفةً مع غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما يتواجد ريال مايوركا بالمركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

ويأمل الفريق الكتالوني في حصد نقاط المباراة الثلاث أمام فريق في مركز متأخر -ريال مايوركا- من أجل ملاحقة ريال مدريد.

تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة وريال مايوركا

واجه فريق برشلونة منافسه في المباراة القادمة ريال مايوركا 56 مباراة منذ موسم 1960 / 1961، ونجح البرسا في الفوز 33 مرة، وتعادل في 10، وخسر 13 مرة، وسجل الفريق 113 هدفاً.

وفي آخر 9 مواجهات بين برشلونة وريال مايوركا، حقق البرسا الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في مباراة وحيدة.

ولم يواجه برشلونة منافسه القادم ريال مايوركا منذ موسم 2012 / 2013، عندما فاز على ملعب “الكامب نو” بخماسية نظيفة، وانتصر أيضاً خارج ملعبه بأربعة أهداف لهدفين.

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