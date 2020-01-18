قبل مباراة برشلونة القادمة .. ميسي يسعى للتخلص من لعنة غرناطة

سبورت 360 – يستعد ليونيل ميسي مهاجم برشلونة لخوض مباراته الأولى تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتيين الذي استلم تدريب الفريق خلفاً لإرنستو فالفيردي، والتي ستلعب يوم غد الأحد على ملعب الكامب نو لحساب الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني.

ويتربع ليونيل ميسي على صدارة هدافي الليجا برصيد 13 هدفاً رغم غيابه عن أول 5 مباريات بسبب الإصابة، لكنه يحتل مركز متأخر في سباق الحذاء الذهبي، وبالتالي سوف يسعى لهز شباك غرناطة لكي يحسّن موقفه ويعود للمنافسة على الجائزة التي حصدها 6 مرات خلال مسيرته.

ويملك النجم الأرجنتيني أرقاماً مميزة جداً ضد غرناطة، فخلال 11 مباراة خاضها ضده كانت جميعها في بطولة الدوري الإسباني، تمكن من تسجيل 11 هدفاً، بمعدل هدف في كل مباراة، عدا عن صناعته 3 أهداف آخرين.

ميسي لم يسجل في شباك غرناطة منذ مدة طويلة

ورغم أن أرقام ميسي التهديفية ضد غرناطة ممتازة، إلا أنه لم يسجل أي هدف في شباكه منذ عام 2015، وخاض بعدها 4 مباريات فشل فيها بهز شباك المرمى.

وتلقى برشلونة هزيمة قاسية من غرناطة في بداية الموسم الحالي بهدفين نظيفين، وشارك ميسي مع بداية الشوط الثاني على أمل قلب الطاولة، إلا أنه لم يصنع الفارق، كما أنه لم يقدم أي تمريرة حاسمة في آخر 4 مواجهات أيضاً.

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