أخبار نادي برشلونة

قبل مواجهة غرناطة – ماذا يقدم مدربو برشلونة في المباراة الأولى؟

17 يناير، 2020
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قبل مواجهة غرناطة - ماذا يقدم مدربو برشلونة في المباراة الأولى؟

Goal

فالفيردي وجوارديولا وغيره من المدربين؟ ماذا فعلوا؟

 

يستضيف نادي برشلونة نظيره غرناطة مساء الأحد المقبل في لقاء الجولة 20 من الدوري الإسباني في أول مباراة للمدرب الجديد كيكي سيتين.

كيكي تولى تدريب البلوجرانا خلفًا لإرنستو فالفيردي بعقد يمتد حتى 2022.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 17 عامًا التي يتولى فيها مدرب لبرشلونة قيادة الفريق من منتصف الموسم.

وفي التقرير الآتي نستعرض نتائج مدربين برشلونة في المباريات الأولى التي خاضوها مع النادي.

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