قبيلة آل ألبان في عدن ولحج وأبين تعلن تأييدها لخطوات المجلس الانتقالي

4 مايو / خاص



اعلنت قبيلة آل ألبان اليوم الاثنين في بيان صادر عنها تأييدها الكامل لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب.

وجاء نص البيان:

تابعنا البيان الشجاع والصائب الذي اصدره المجلس الانتقالي الجنوبي ممثل الشعب الجنوبي في العاصمة عدن والذي اعلن فيه حالة الطوارئ في العاصمة الحبيبة عدن وكل محافظات الجنوب والذي اعلن فيه إدارته الذاتية للجنوب وذلك بسبب فشل وتعمد ما يسمى بالشرعية اليمنية بالقيام بمهامها ومسؤولياتها تجاه ابناء العاصمة عدن وكل محافظات الجنوب وتعمدها على حصار وتجويع الشعب الجنوبي واذلاله من اجل القبول بمشاريع قوى الاحتلال اليمني المتخلف.

وقد صبر وانتظر الشعب الجنوبي طويلا لمثل هكذا قرارات شجاعة وعظيمة من قياده شجاعة وحكيمه.

وعليه فإننا نحن “قبيلة آل ألبان في محافظات عدن ولحج وأبين ” نعلن تأييدنا لما جاء في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي ووقوفنا الكامل الى جانب القيادة والشعب وسنعمل بجهود مضاعفه لتنفيذ وتطبيق ما جاء فيه لما في ذلك من مصلحه للشعب والوطن الجريحين من جراء ممارسة واساليب قوى الاحتلال اليمني كما ندعو كل قبائل الجنوب الى الاصطفاف والتخندق في خندق الشعب والوطن.

*قبيلة آل ألبان،ألشيخ :حكيم حسين ألبان ‘ أبو علي