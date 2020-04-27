عدن 24

 قبيلة آل باعوضة بشبوة تؤيد قرار الانتقالي إعلان الإدارة الذاتية للجنوب

27 أبريل، 2020
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عدن24-خاص
أعلن مشائخ واعيان قبيلة ال باعوضة بشبوة تأييدهم قرار المجلس الانتقالي الجنوبي إعلان الإدارة الذاتية للجنوب.
وجاء في البيان:
لقد تابعنا بيان قيادة المجلس الانتقالي الممثل لشعب الجنوب والذي اعلنته مساء السبت 25 ابريل قيادة المجلس في عدن.. وعليه تم اعلان حالة الطوارئ في عدن، وجميع المحافظات الجنوبية.
وإعلان المجلس الانتقالي إدارته الذاتية للجنوب، وهو القرار الصائب والذي ينتظره شعب الجنوب ويتطلع له منذ 94، وهو يقدم الشهداء والتضحيات منذ اعلان تلك الوحدة ولأجل التحرر من هيمنه الشمال المحتكر للسلطة والثروة في ظل تردي الخدمات وانقطاع المرتبات، وهي الممارسات التي ضاق بها الشعب ذرعا.
نحن قبيلة ال باعوضه شبوة نؤيد هذا البيان للمجلس الانتقالي وكل ما جاء فيه وندعو قبائل الجنوب لتأييد هذا البيان والوقوف مع قيادتهم ضد مليشيات الاحتلال وشرعيتها.
قبيلة ال باعوضة
ميفعة شبوة
شبوة، 26 ابريل 2020

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آل إعلان الإدارة الانتقالي الذاتية باعوضة بشبوة تؤيد قبيلة قرار للجنوب

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