صحيفة الأيام

قبيلة آل سعيد كلد يافع تعلن تأييدها لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي

28 أبريل، 2020
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أصدرت قبيلة آل سعيد كلد يافع تأييدها للبيان الذي أصدره المجلس الانتقالي الجنوبي مساء السبت، وحصلت “الأيام” على نسخة من البيان جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )

( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)
                        صدق الله العظيم
نحن أبناء واحفاد الشيخ المرحوم  //
 نصر بن حسين ثابت السعيدي
وأبناء واحفاد الشيخ المرحوم //
 سعيد بن نصر حسين السعيدي
شيخ مشائخ آل سعيد

نعلن باسمنأ وبأسم قبيله آل سعيد كلد يافع
 تأيدنا ومباركتنا
امتدادا لتأييد الوالد الشيخ المرحوم نصر بن حسين ثابت السعيدي
الذي اعلن تأييده التاريخي للحراك الجنوبي في مقارعة والتصدي لقوى الاحتلال اليمني عند انطلاق الحراك الجنوبي
ومن هنا نجدد الدعم والتايد

 للاعلان التاريخي  الذي اعلنه هيئه رئاسه المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن
بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي
مساء أمس تاريخ 2020/4/25 م
الموافق 2 رمضان  1441 هجرية

للإدارة الذاتيه والسيطرة  على المؤسسات والأرض الجنوبيه
واعلان حالة الطوارئ في الجنوب العربي
وذلك بسبب فشل ما تسمى الشرعيه القيام بمهامها ومسؤولياتها تجاه أبناءالعاصمه عدن والجنوب كافه وحصار وتجويع الشعب الجنوبي الممنهج لتركيعه واذلاله للقبول بمشاريع الاحتلال اليمني المتخلف

كما نهيب بجميع أبناء قبيلتي آل سعيد الذي قدموا الغالي والنفيس منذ احتلال الجنوب في صيف 1994م في الدفاع عن الجنوب وسيادته أن يكونوا مثلما عهدناهم في الذود والدفاع عنه في هذه المرحله التاريخيه والمفصليه من تاريخ وطننا وشعبنا الجنوبي العظيم وانا منكم

وعليه نهيب بجميع أبناء شعبنا الجنوبي وقبائل الجنوب من باب المندب حتى المهره أن يكونوا صفآ واحدآ إلى جانب قيادتهم ممثله في المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته الجنوبيه في الجيش والأمن الجنوبي بكل صنوفها العسكريه
لاستكمال نظالنا الوطني واستعادة وتفعيل الدوله الجنوبيه

كما ندعوا جميع أبناء الجنوب الذي في صف الشرعيه والقوى اليمنية أن يعودوا إلى وطنهم واهلهم في الجنوب،
 الجنوب يتسع للجميع  وحل كل الخلافات في إطار البيت الجنوبي بعيد عن مشاريع اليمننه الذي افقدتنا هويتنا الجنوبيه العربيه وتاريخنا وادخلتنا في صراعات وتناحر مؤلمه مازال شعبنا يدفع ثمنها إلى اليوم

كما ندعوا الأشقاء في التحالف العربي ممثله في المملكه العربيه السعوديه ودولة الامارات العربيه المتحده وجميع دول مجلس التعاون الخليجي
وجمهورية مصر العربيه الناصريه المعروفه بوقوفها إلى جانب القضايا والشعوب العربية
وجميع الدول العربيه
إلى الوقوف إلى جانب إرادة شعبنا الجنوبي في استعادة دولته كاملة السيادة على حدودها المعترف بها دوليا على حدود ما قبل 22مايو 1990م
والوقوف إلى جانب شعبنا  في تحقيق إرادتة وتطلعاته
حسب القرار الدولي رقم 24 والقرار الدولي رقم 32 /1994م
اعلان أبها التاريخي 1994م
وبالله التوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2020/4/26م

       الشيخ //  نصر بن سعيد بن نصر حسين السعيدي​

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