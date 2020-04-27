عدن 24

قبيلة بلعبيد بشبوة وحضرموت تعلن تأييدها الكامل لبيان المجلس الانتقالي وتؤكد استعدادها للدفاع عن الجنوب

27 أبريل، 2020
0

أعلنت قبيله بلعبيد بشبوة وحضرموت تاييدها الكامل للخطوات التصعيدية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بالإدارة الذاتية للجنوب وبسط سيطرته على موارد الدولة، وجاء نص البيان كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن مشائخ واعيان قبيله بلعبيد
بيان صادر عن قبيلة بلعبيد يوم الاثنين 27/4/2020تابعنا البيان الشجاع والصائب الذي اصدره المجلس الانتقالي الجنوبي ممثل الشعب الجنوبي في العاصمه عدن والذي اعلن فيه حالة الطوارئ في العاصمه الحبيبه عدن وكل محافظات الجنوب والذي اعلن فيه ايظآ إدارته الذاتيه للجنوب وذلك بسبب فشل وتعمد ما يسمى بالشرعيه اليمنيه القيام بمهامها ومسؤلياتهاء تجاه ابناء العاصمه عدن وكل محافظات الجنوب وحصار وتجويع الشعب الجنوبي الممنهج لتركيعه واذلاله للقبول بمشاريع قوى الاحتلال اليمني المتخلف‘ فقد صبر وانتظر الشعب الجنوبي طويلآ لمثل هكذا قرارات شجاعه وعظيمه من قياده شجاعه وحكيمه وعليه فإننا نحن قبيلة بلعبيد في محافظة شبوه وحضرموت نعلن تأييدناء لما جاء في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي ووقوفنا الكامل الى جانب القياده والشعب وسنعمل بجهودآ مظاعفه لتنفيذ وتطبيق ما جاء فيه لما في ذلك من مصلحه للشعب والوطن الجريحين من جراء ممارسة واساليب قوى الاحتلال اليمني كما ندعو كل قبائل الجنوب الى الاصطفاف والتخندق في خندق الشعب والوطنهذا وبالله التوفيق
صادر عن مشائخ وعقال ومقادمة قبيله بلعبيد بشبوة وحضرموت

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
استعدادها الانتقالي الجنوب الكامل المجلس بشبوة بلعبيد تأييدها تعلن عن قبيلة لبيان للدفاع وتؤكد وحضرموت

إقرا أيضا

Photo of الجعدي: الأمر أصبح الان بيد الشعب وهو صاحب الكلمة الفصل

الجعدي: الأمر أصبح الان بيد الشعب وهو صاحب الكلمة الفصل

27 أبريل، 2020
Photo of الوالي يبحث مع الوكيل المفلحي الحلول العاجلة للاشكاليات التي تواجه قطاع الخدمات بالعاصمة عدن

الوالي يبحث مع الوكيل المفلحي الحلول العاجلة للاشكاليات التي تواجه قطاع الخدمات بالعاصمة عدن

27 أبريل، 2020
Photo of قبائل المصعبين تبارك إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب

قبائل المصعبين تبارك إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب

27 أبريل، 2020
Photo of قبيلة آل سليمان في شبوة تؤيد إعلان الإدارة الذاتية للجنوب

قبيلة آل سليمان في شبوة تؤيد إعلان الإدارة الذاتية للجنوب

27 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق