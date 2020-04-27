قبيلة بلعبيد بشبوة وحضرموت تعلن تأييدها الكامل لبيان المجلس الانتقالي وتؤكد استعدادها للدفاع عن الجنوب

أعلنت قبيله بلعبيد بشبوة وحضرموت تاييدها الكامل للخطوات التصعيدية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بالإدارة الذاتية للجنوب وبسط سيطرته على موارد الدولة، وجاء نص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن مشائخ واعيان قبيله بلعبيد

بيان صادر عن قبيلة بلعبيد يوم الاثنين 27/4/2020تابعنا البيان الشجاع والصائب الذي اصدره المجلس الانتقالي الجنوبي ممثل الشعب الجنوبي في العاصمه عدن والذي اعلن فيه حالة الطوارئ في العاصمه الحبيبه عدن وكل محافظات الجنوب والذي اعلن فيه ايظآ إدارته الذاتيه للجنوب وذلك بسبب فشل وتعمد ما يسمى بالشرعيه اليمنيه القيام بمهامها ومسؤلياتهاء تجاه ابناء العاصمه عدن وكل محافظات الجنوب وحصار وتجويع الشعب الجنوبي الممنهج لتركيعه واذلاله للقبول بمشاريع قوى الاحتلال اليمني المتخلف‘ فقد صبر وانتظر الشعب الجنوبي طويلآ لمثل هكذا قرارات شجاعه وعظيمه من قياده شجاعه وحكيمه وعليه فإننا نحن قبيلة بلعبيد في محافظة شبوه وحضرموت نعلن تأييدناء لما جاء في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي ووقوفنا الكامل الى جانب القياده والشعب وسنعمل بجهودآ مظاعفه لتنفيذ وتطبيق ما جاء فيه لما في ذلك من مصلحه للشعب والوطن الجريحين من جراء ممارسة واساليب قوى الاحتلال اليمني كما ندعو كل قبائل الجنوب الى الاصطفاف والتخندق في خندق الشعب والوطنهذا وبالله التوفيق

صادر عن مشائخ وعقال ومقادمة قبيله بلعبيد بشبوة وحضرموت

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